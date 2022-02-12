ЧМ-2022. Женщины. Квалификация. Сербия – Австралия, США сыграют с Пуэрто-Рико

Сегодня продолжится квалификационный турнир чемпионата мира 2022 году среди женских сборных. Матчи проходят в Осаке, Белграде, Вашингтоне и Доминиканской республике.

В рамках третьего игрового дня Сербия встретится с Австралией, США сыграют с Пуэрто-Рико.

Чемпионат мира-2022

Женщины

Квалификация

Белград

Группа А

Бразилия – Южная Корея

12 февраля. 20:00

Сербия – Австралия

12 февраля. 23:00

Положение команд: Австралия – 1-0, Сербия – 1-0, Южная Корея – 0-1, Бразилия – 0-1.

Группа B

Положение команд: Китай – 2-0, Франция – 1-1, Нигерия – 1-1, Мали – 0-2.

Вашингтон, Доминиканская республика

Группа А

США – Пуэрто-Рико

13 февраля. 0:30

Положение команд: США – 2-0, Бельгия – 1-1, Россия – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-1.

Осака

Группа А

Положение команд: Япония – 1-0, Канада – 1-1, Босния и Герцеговина – 0-1.

ПРИМЕЧАЕНИЕ: время начала матчей – московское.

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