ЧМ-2022. Женщины. Квалификация. Сербия – Австралия, США сыграют с Пуэрто-Рико

Сегодня продолжится квалификационный турнир чемпионата мира 2022 году среди женских сборных. Матчи проходят в Осаке, Белграде, Вашингтоне и Доминиканской республике.
В рамках третьего игрового дня Сербия встретится с Австралией, США сыграют с Пуэрто-Рико.
Женщины
Квалификация
Белград
Группа А
Бразилия – Южная Корея
12 февраля. 20:00
Сербия – Австралия
12 февраля. 23:00
Положение команд: Австралия – 1-0, Сербия – 1-0, Южная Корея – 0-1, Бразилия – 0-1.
Группа B
Положение команд: Китай – 2-0, Франция – 1-1, Нигерия – 1-1, Мали – 0-2.
Вашингтон, Доминиканская республика
Группа А
США – Пуэрто-Рико
13 февраля. 0:30
Положение команд: США – 2-0, Бельгия – 1-1, Россия – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-1.
Осака
Группа А
Положение команд: Япония – 1-0, Канада – 1-1, Босния и Герцеговина – 0-1.
ПРИМЕЧАЕНИЕ: время начала матчей – московское.
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