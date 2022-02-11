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    Кевин Дюрэнт – про обмен Хардена на Симмонса: «Каждый получил то, что хотел»

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Бен Симмонс Баскетбол

    Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт прокомментировал обмен Джеймса Хардена в «Филадельфию».

    «Я очень рад за нашу команду и с нетерпением жду концовки сезона, которую мы проведем с этой новой командой и этими новыми игроками.

    Плей-офф не за горами, поэтому нам нужно быстро притереться друг к другу, но я рад. Каждый получил то, что хотел», – сказал Дюрэнт.

    Вчера перед дедлайном «Нетс» обменяли Хардена с Полом Миллсэпом в «Сиксерс» и получили взамен Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда.

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