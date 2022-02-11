Кевин Дюрэнт – про обмен Хардена на Симмонса: «Каждый получил то, что хотел»

Звездный форвард прокомментировал обмен в «Филадельфию».

«Я очень рад за нашу команду и с нетерпением жду концовки сезона, которую мы проведем с этой новой командой и этими новыми игроками.

Плей-офф не за горами, поэтому нам нужно быстро притереться друг к другу, но я рад. Каждый получил то, что хотел», – сказал Дюрэнт.

Вчера перед дедлайном «Нетс» обменяли Хардена с Полом Миллсэпом в «Сиксерс» и получили взамен , Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда.

Хардена все-таки обменяли, «Лейкерс» все проспали, Порзингис – в «Вашингтоне»! Меганасыщенный дедлайн в НБА