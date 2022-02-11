Дюрэнт, Харден и Ирвинг провели вместе 16 матчей. Результат – 13-3

В четверг прекратило существование звездное трио «Бруклина» – – .

«Нетс» обменяли Хардена с Полом Миллсэпом в «Сиксерс» и получат взамен , Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика.

С 14 января 2021 года, когда выменял Хардена из «Хьюстона», три суперзвезды провели вместе лишь 16 матчей. Результат «Нетс» в этих играх – 13-3.

Совместному выступлению трио мешали травмы, а также отказ Ирвинга от вакцинации, в результате которого он не может в этом сезоне играть в домашних матчах.

«Портленд» продолжает менять игроков, разные слухи про Хардена-Симмонса, «Майами» что-то замышляет. Онлайн