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    Дюрэнт, Харден и Ирвинг провели вместе 16 матчей. Результат – 13-3

    Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Кайри Ирвинг Бен Симмонс Баскетбол

    В четверг прекратило существование звездное трио «Бруклина» Кевин ДюрэнтДжеймс ХарденКайри Ирвинг.

    «Нетс» обменяли Хардена с Полом Миллсэпом в «Сиксерс» и получат взамен Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика.

    С 14 января 2021 года, когда «Бруклин» выменял Хардена из «Хьюстона», три суперзвезды провели вместе лишь 16 матчей. Результат «Нетс» в этих играх – 13-3.

    Совместному выступлению трио мешали травмы, а также отказ Ирвинга от вакцинации, в результате которого он не может в этом сезоне играть в домашних матчах.

    «Портленд» продолжает менять игроков, разные слухи про Хардена-Симмонса, «Майами» что-то замышляет. Онлайн

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