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    Бывший игрок НБА: «Хардену будет непросто найти человека, который будет представлять его в Зале славы»

    Теги Хьюстон Бруклин Крис Пол Филадельфия НБА Расселл Уэстбрук Джеймс Харден Кайри Ирвинг Баскетбол

    Пожелавший остаться неизвестным бывший игрок НБА выразил свое мнение о звездном защитнике Джеймсе Хардене, которого обменяли в «Филадельфию».

    «Хардену будет непросто найти человека, который будет представлять его во время церемонии в Зале славы», – сказал экс-баскетболист.

    Харден в январе 2021 года потерял желание играть за «Рокетс» и был вынужденно обменян техасским клубом в «Нетс». Сообщалось, что у него возникали конфликты с Крисом Полом и Расселлом Уэстбруком.

    По слухам, Харден в последнее время не ладил с Кайри Ирвингом.

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