Бывший игрок НБА: «Хардену будет непросто найти человека, который будет представлять его в Зале славы»

Пожелавший остаться неизвестным бывший игрок НБА выразил свое мнение о звездном защитнике Джеймсе Хардене, которого обменяли в «Филадельфию».

«Хардену будет непросто найти человека, который будет представлять его во время церемонии в Зале славы», – сказал экс-баскетболист.

Харден в январе 2021 года потерял желание играть за «Рокетс» и был вынужденно обменян техасским клубом в «Нетс». Сообщалось, что у него возникали конфликты с Крисом Полом и Расселлом Уэстбруком.

По слухам, Харден в последнее время не ладил с Кайри Ирвингом.

«Портленд» продолжает менять игроков, разные слухи про Хардена-Симмонса, «Майами» что-то замышляет. Онлайн