Стив Нэш: «Когда меня спрашивали про обмен Хардена, переговоров не было. Но стоит ли чему-то удивляться»

Главный тренер «Нетс» прокомментировал обмен звездного в «Филадельфию».

За несколько дней до дедлайна Нэш утверждал, что не обменяет защитника. В четверг стало появляться все больше слухов о том, что Харден хочет сменить клуб.

«В последние часы перед дедлайном обмен стал казаться более реальным. Стоит ли чему-то удивляться?

Когда меня спрашивали про обмен Хардена, переговоров еще не было», – заявил Нэш.

По словам Нэша, реализовать потенциал звездного трио Дюрэнт – Харден – Ирвинг помешали обстоятельства.

«Мы вели 2-0 в серии с будущими чемпионами, но теряли по ходу Хардена и Кайри. Джеймс потом играл на одной ноге, Джефф Грин выпал из состава. Случилось все, что могло помешать нам победить.

Все решилось в овертайме седьмого матча. Это та ситуация, когда определенно можно сказать «а что, если...». Все могло повернуться иначе, но это жизнь. Нельзя смотреть назад. Надо смотреть вперед», – сказал канадец.

«Портленд» продолжает менять игроков, разные слухи про Хардена-Симмонса, «Майами» что-то замышляет. Онлайн