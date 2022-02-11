«Уэллс Фарго Центр» – Бену Симмонсу: «10.3.22»

В твиттере домашней арены «Сиксерс» «Уэллс Фарго Центр» появилось послание для разыгрывающего , который перед дедлайном был отправлен в «Нетс».

В сообщении приводится дата следующего матча между клубами, который пройдет 10 марта в Филадельфии.

Симмонс с самого начала саботировал сезон «Филадельфии», отказавшись играть за команду и требуя обмена.

Вместе с австралийцем в обменяны Сет Карри и Андре Драммонд. Взамен «76-е» получили и Пола Миллсэпа.

«Портленд» продолжает менять игроков, разные слухи про Хардена-Симмонса, «Майами» что-то замышляет. Онлайн