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    «Уэллс Фарго Центр» – Бену Симмонсу: «10.3.22»

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Wells Fargo Center Джеймс Харден соцсети Бен Симмонс Баскетбол

    В твиттере домашней арены «Сиксерс» «Уэллс Фарго Центр» появилось послание для разыгрывающего Бена Симмонса, который перед дедлайном был отправлен в «Нетс».

    В сообщении приводится дата следующего матча между клубами, который пройдет 10 марта в Филадельфии.

    Симмонс с самого начала саботировал сезон «Филадельфии», отказавшись играть за команду и требуя обмена.

    Вместе с австралийцем в «Бруклин» обменяны Сет Карри и Андре Драммонд. Взамен «76-е» получили Джеймса Хардена и Пола Миллсэпа.

    «Портленд» продолжает менять игроков, разные слухи про Хардена-Симмонса, «Майами» что-то замышляет. Онлайн

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