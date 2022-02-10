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    НБА. «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Ютой», «Шарлотт» примет «Чикаго» и другие матчи

    Теги результаты Шарлотт Чикаго Кливленд Голден Стэйт Лейкерс Миннесота Портленд Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    В среду, 9 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся шесть матчей.

    «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Ютой». «Шарлотт» примет на своей арене «Чикаго».

    «Лейкерс» на выезде встретятся с «Портлендом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Кливленд – Сан-Антонио
    Дата проведения
    10 февраля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Чикаго
    Дата проведения
    10 февраля, 03.30, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Торонто
    Дата проведения
    10 февраля, 04.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Миннесота
    Дата проведения
    10 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Юта – Голден Стэйт
    Дата проведения
    10 февраля, 06.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Портленд – Лейкерс
    Дата проведения
    10 февраля, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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