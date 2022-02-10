НБА. «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Ютой», «Шарлотт» примет «Чикаго» и другие матчи

В среду, 9 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся шесть матчей.
«Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Ютой». «Шарлотт» примет на своей арене «Чикаго».
«Лейкерс» на выезде встретятся с «Портлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 февраля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 10 февраля, 03.30, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 10 февраля, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 10 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 10 февраля, 06.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 10 февраля, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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