НБА. «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Ютой», «Шарлотт» примет «Чикаго» и другие матчи

В среду, 9 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся шесть матчей.

в гостях сыграет с «Ютой». примет на своей арене .

«Лейкерс» на выезде встретятся с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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