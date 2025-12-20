Майк Браун считает, что судьи относятся к О Джи Ануноби иначе, чем к менее мощным игрокам: «Он пытается атаковать кольцо, его сбивают с пути, но свистка нет»

Браун недоволен судейством в отношении Ануноби.

Главный тренер «Нью-Йорка » Майк Браун признал, что его команда играла не самым лучшим образом в матче с «Филадельфией» (который закончился поражением со счетом 107:116), допустив 18 потерь, но он также остался недоволен действиями арбитров.

«У судей сложная работа, но, возможно, я никогда не пойму, что является фолом, а что нет. Особенно когда быстрые парни опускают голову и несутся с мячом из точки А в точку Б. И если ты выставляешь грудь, а они достаточно умело симулируют или падают, это фол. О Джи – большой, сильный парень. Когда он идет в проход, он так не делает. Он пытается атаковать кольцо, и его сбивают с пути, но свистка нет.

Я думаю, у О Джи было несколько отличных моментов для трехочковых, и он был агрессивен в проходах, но не получил ни одного свистка», – сказал Браун.

Ануноби набрал всего 2 очка за 32 минуты, реализовав лишь 1 из 9 бросков, что значительно ниже его среднесезонных показателей (15,4 очка за игру при 46,5% реализации). Его показатель полезности составил «-11».