Кевин Пантер стал MVP 17-го тура Евролиги, набрав 43 очка в игре с тремя овертаймами

Евролига назвала MVP 17-х матчей турнира.

Самым ценным игроком 17-го тура Евролиги стал защитник «Барселоны» Кевин Пантер .

В испанском дерби его команда одолела «Басконию», для определения победителя понадобились 3 овертайма (134:124).

Пантер набрал 43 очка за 45 минут на площадке, реализовав 12 из 19 двухочковых, 4 из 7 трехочковых и 7 из 7 штрафных бросков, а также добавил 2 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.