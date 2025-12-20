Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк провел встречу с фанатами, но попросил не снимать ее
Лоуренс Фрэнк провел закрытую встречу с болельщиками.
Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк на неделе пригласил болельщиков из фанатской группы Swell, занимающей стоячий сектор «Стена», на личную встречу. Руководитель попытался сгладить конфликтную ситуацию вокруг организации, спровоцированную финансовыми скандалами и отстранением Криса Пола.
«Хотелось бы попробовать нечто необычное. Это будет открытая беседа. Никаких пафосных речей. Буду отвечать настолько прямо, насколько могу. Как в семье, некоторые вещи, все-таки, не для всех ушей.
Хочу попросить только об одном: не снимать и не записывать эту встречу», – обратился Фрэнк к своим собеседникам перед встречей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
