Видео
0

Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк провел встречу с фанатами, но попросил не снимать ее

Лоуренс Фрэнк провел закрытую встречу с болельщиками.

Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк на неделе пригласил болельщиков из фанатской группы Swell, занимающей стоячий сектор «Стена», на личную встречу. Руководитель попытался сгладить конфликтную ситуацию вокруг организации, спровоцированную финансовыми скандалами и отстранением Криса Пола.

«Хотелось бы попробовать нечто необычное. Это будет открытая беседа. Никаких пафосных речей. Буду отвечать настолько прямо, насколько могу. Как в семье, некоторые вещи, все-таки, не для всех ушей.

Хочу попросить только об одном: не снимать и не записывать эту встречу», – обратился Фрэнк к своим собеседникам перед встречей.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
logoБаскетбол - видео
Лоуренс Фрэнк
logoНБА
logoКлипперс
logoКрис Пол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэй Гилджес-Александер установил новый рекорд НБА, в 10-й раз за сезон набрав 30+ очков за 30 и менее минут
вчера, 07:17Видео
Адам Сильвер о Крисе Поле: «Хотел бы, чтобы он достойно завершил карьеру»
17 декабря, 14:31
Крис Пол пытался оспорить решение «Клипперс», пригласив в номер Брука Лопеса
16 декабря, 16:41
Главные новости
Джа Морэнт инвестировал во французский баскетбольный клуб «Метрополитан»
20 минут назад
Единая лига ВТБ. УНИКС играет с «Зенитом», «Самара» принимает «Автодор»
44 минуты назадLive
Стефен Карри: «Сейчас «Уорриорс» явно не являются хорошей командой»
56 минут назад
Майк Браун считает, что судьи относятся к О Джи Ануноби иначе, чем к менее мощным игрокам: «Он пытается атаковать кольцо, его сбивают с пути, но свистка нет»
сегодня, 12:19
Шэй Гилджес-Александер об особом отношении судей: «Я не могу контролировать, что они свистят. Никогда не мог»
сегодня, 11:56
Джо Маззулла: «Пытаюсь уговорить жену завести волка, который просто будет бродить вокруг нашего дома»
сегодня, 11:40
«Милуоки» хочет приобрести «игрока, способного влиять на исход матчей», присматривается к Заку Лавину
сегодня, 11:24
«Голден Стэйт» намерен усилить переднюю линию и интересуется Дэниэлом Гэффордом, Ником Клэкстоном и Робертом Уильямсом
сегодня, 10:16
Путбэк-данк Ви Джей Эджкомба и ключевой трехочковый Энтони Эдвардса стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:36Видео
Виктор Вембаньяма провел 100-ю игру подряд с хотя бы одним блок-шотом, став третьим в истории НБА
сегодня, 07:47
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» победило «Надежду», «Спарта энд К» встретится с «Динамо Москва» и другие матчи
44 минуты назад
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:23
ACB. «Жирона» встретится с «Тенерифе», «Форса Льейда» примет «Реал» и другие матчи
44 минуты назад
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» примет «Фенербахче», «Бешикташ» встретится с «Тофашем»
сегодня, 08:56
Чемпионат Италии. «Канту» примет «Милан»
44 минуты назад
Чемпионат Франции. «Бурк» сыграет с «Элан Шалоном», «Дижон» встретится с «Нанси»
44 минуты назад
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Ираклис», «Арис» встретится с «Перистери» и другие матчи
44 минуты назад
Андре Драммонд реализовал рекордные за карьеру 3 трехочковых, столько же было за весь прошлый сезон
сегодня, 09:58
Судья Тре Мэддокс получил травму, матч «Кливленд» – «Чикаго» продолжила обслуживать бригада из двух человек
сегодня, 08:01
Энтони Эдвардс о решении добавить новые элементы в арсенал: «Поиграл против ОКС»
сегодня, 06:51