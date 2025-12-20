Чемпионат Италии. «Канту» примет «Милан»

Сегодня в рамках чемпионата Италии пройдет один матч.

«Канту» сыграет с «Миланом». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Трапани Шарк – 10-1, Брешия – 10-1, Виртус – 9-2, Венеция – 8-3, Дертона – 7-4, Милан – 7-4, Триест – 6-5, Ваноли Кремона – 5-6, Тренто – 5-6, Наполи – 5-6, Канту – 3-8, Динамо Сассари – 3-8, Варезе – 3-8, Удине – 3-8, Реджо-Эмилия – 2-9, Тревизо – 2-9. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.