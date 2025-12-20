0

Чемпионат Италии. «Канту» примет «Милан»

Сегодня в рамках чемпионата Италии пройдет один матч.

«Канту» сыграет с «Миланом».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Трапани Шарк – 10-1, Брешия – 10-1, Виртус – 9-2, Венеция – 8-3, Дертона – 7-4, Милан – 7-4, Триест – 6-5, Ваноли Кремона – 5-6, Тренто – 5-6, Наполи – 5-6, Канту – 3-8, Динамо Сассари – 3-8, Варезе – 3-8, Удине – 3-8, Реджо-Эмилия – 2-9, Тревизо – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Италии
результаты
logoМилан
logoКанту
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марк Тейтум о европейском проекте НБА: «Строительство новых арен входит в наши планы»
18 декабря, 14:17
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
14 декабря, 20:57
Президент итальянской федерации Джанни Петруччи: «Рим и Милан – единственные города Италии, вовлеченные в проект НБА»
13 декабря, 16:46
Главные новости
Единая лига ВТБ. УНИКС сыграет с «Зенитом», «Самара» примет «Автодор»
41 минуту назад
Виктор Вембаньяма провел 100-ю игру подряд с хотя бы одним блок-шотом, став третьим в истории НБА
сегодня, 07:47
Дэнни Грин: «Я бы поставил Джейлена Брауна выше Брансона в гонке за MVP»
сегодня, 07:35
Джефф Тиг: «Как так получается, что Кнехт в G-лиге, а Бронни нет?»
сегодня, 07:26
НБА. 35 очков Шэя Гилджес-Александера не спасли «Оклахому» в матче с «Миннесотой», 33 очка Деррика Уайта помогли «Бостону» разобраться с «Майами» и другие результаты
сегодня, 07:20
Кевин Дюрэнт: «Если не надо никуда идти, могу не мыться два дня»
сегодня, 07:15
Энтони Эдвардс о Стефене Карри: «Он открыл мне глаза на то, что никогда нельзя изменять тренировочному процессу»
сегодня, 07:14
Кендрик Перкинс: «Вембаньяма – тот самый, кого так ждала НБА. Он хочет быть лицом лиги»
сегодня, 07:04
Влад Голдин дебютировал в НБА – вышел на последнюю минуту игры с «Бостоном»
сегодня, 06:50
За «Даллас» выступают сразу четыре игрока, у которых есть близнецы
сегодня, 06:36
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» примет «Фенербахче», «Бешикташ» встретится с «Тофашем»
8 минут назад
ACB. «Жирона» встретится с «Тенерифе», «Форса Льейда» примет «Реал» и другие матчи
16 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» примет «Надежду», «Спарта энд К» встретится с «Динамо Москва» и другие матчи
24 минуты назад
Судья Тре Мэддокс получил травму, матч «Кливленд» – «Чикаго» продолжила обслуживать бригада из двух человек
сегодня, 08:01
Энтони Эдвардс о решении добавить новые элементы в арсенал: «Поиграл против ОКС»
сегодня, 06:51
Чемпионат Франции. «Булазак» справился с «Лиможем»
вчера, 21:59
Адриатическая лига. «Клуж» победил КРКА, «Задар» справился с «Илирией»
вчера, 21:24
ПАОК официально объявил о подписании Патрика Беверли
вчера, 19:50Фото
CEO «Баварии» Марко Пешич: «Цифры бюджетов раскрыли, несмотря на протесты некоторых клубов. Не ради прозрачности, а чтобы сгенерировать заголовки»
вчера, 18:16
Фанат получил пожизенный запрет на посещение арены «Панатинаикоса» из-за нападения на владельца «Хапоэля»
вчера, 17:59