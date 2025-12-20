  • Спортс
0

Андре Драммонд реализовал рекордные за карьеру 3 трехочковых, столько же было за весь прошлый сезон

Драммонд прокачал бросок из-за дуги.

В сегодняшнем матче против «Нью-Йорка» центровой «Филадельфии» Андре Драммонд показал свои снайперские навыки, забив 3 из 4 бросков из-за дуги, что стало для него лучшим результатом за 14 лет в лиге.

В прошлом сезоне, проведя 40 матчей, Драммонд попал те же 3 дальних броска из 20 попыток. За всю карьеру 32-летний центровой выбросил 174 трехочковых, реализовав 32 из них (18%).

Сегодня Драммонд стал третьим по результативности игроком «Сиксерс» (14 очков, а также 13 подборов) и помог команде разобраться с «Никс» (116:107).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoФиладельфия
logoАндре Драммонд
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
