НБА. «Клипперс» – «Лейкерс», «Атланта» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

В четверг, 3 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 6 матчей.
«Клипперс» сыграют с «Лейкерс», «Атланта» – с лидером чемпионата «Финиксом».
«Торонто» примет «Чикаго» Дерозана и Лавина.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 4 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 4 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 4 февраля, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 4 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 4 февраля, 06.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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