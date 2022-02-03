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    НБА. «Клипперс» – «Лейкерс», «Атланта» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Чикаго Детройт Голден Стэйт Клипперс Лейкерс Майами Миннесота Финикс Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА Баскетбол

    В четверг, 3 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 6 матчей.

    «Клипперс» сыграют с «Лейкерс», «Атланта» – с лидером чемпионата «Финиксом».

    «Торонто» примет «Чикаго» Дерозана и Лавина.

    НБА

    Регулярный чемпионат   

    Детройт – Миннесота
    Дата проведения
    4 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Торонто – Чикаго
    Дата проведения
    4 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Атланта – Финикс
    Дата проведения
    4 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Майами
    Дата проведения
    4 февраля, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Лейкерс
    Дата проведения
    4 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Сакраменто
    Дата проведения
    4 февраля, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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