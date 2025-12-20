0

Чемпионат Турции. «Трабзонспор» примет «Фенербахче», «Бешикташ» встретится с «Тофашем»

20 декабря в чемпионате Турции пройдут три матча.

«Трабзонспор» сыграет с «Фенербахче», «Бешикташ» примет «Тофаш».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд:Бешикташ – 11-0, Фенербахче – 10-1, Бахчешехир – 9-2, Тюрк Телеком – 7-4, Галатасарай – 7-4, Анадолу Эфес – 6-5, Тофаш – 6-5, Трабзонспор – 6-5, Эсенлер Эроспор – 5-6, Петким Спор – 4-7, Меркезефенди – 4-7, Бурсаспор – 4-7, Мерсин – 4-7, Маниса – 3-8, Каршияка – 2-9, Бююкчекмедже – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
