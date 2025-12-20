«Милуоки» хочет приобрести «игрока, способного влиять на исход матчей», присматривается к Заку Лавину

«Бакс» проявляют интерес к Заку Лавину.

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, «Бакс» стремятся добавить в состав игрока, способного стать решающим фактором, и следят за ситуацией с защитником «Сакраменто » Заком Лавином .

«Милуоки » отчаянно изучают рынок, чтобы понять, могут ли они приобрести баскетболиста, способного влиять на исход матчей. Один из игроков, которого я отметил, – это Зак Лавин. Они провели работу по изучению его кандидатуры.

На данный момент никаких конкретных, серьезных переговоров не было, но он определенно находится в сфере их интересов», – заявил Хэйнс.

В этом сезоне Лавин в среднем набирает 20,2 очка (48,7% с игры, 38,5% из-за дуги) и 3 подбора. В настоящее время он выбыл как минимум на неделю из-за растяжения голеностопа.