«Милуоки» хочет приобрести «игрока, способного влиять на исход матчей», присматривается к Заку Лавину
«Бакс» проявляют интерес к Заку Лавину.
Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, «Бакс» стремятся добавить в состав игрока, способного стать решающим фактором, и следят за ситуацией с защитником «Сакраменто» Заком Лавином.
«Милуоки» отчаянно изучают рынок, чтобы понять, могут ли они приобрести баскетболиста, способного влиять на исход матчей. Один из игроков, которого я отметил, – это Зак Лавин. Они провели работу по изучению его кандидатуры.
На данный момент никаких конкретных, серьезных переговоров не было, но он определенно находится в сфере их интересов», – заявил Хэйнс.
В этом сезоне Лавин в среднем набирает 20,2 очка (48,7% с игры, 38,5% из-за дуги) и 3 подбора. В настоящее время он выбыл как минимум на неделю из-за растяжения голеностопа.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети инсайдера Криса Хэйнса
