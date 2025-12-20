Шэй Гилджес-Александер об особом отношении судей: «Я не могу контролировать, что они свистят. Никогда не мог»

Гилджес-Александер: Я не могу контролировать, что судьи свистят. Никогда не мог.

После проигранного матча с «Миннесотой» (107:112) лидера «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера спросили, волнует ли его нарратив об особом отношении судей, сложившийся вокруг его команды.

«Меня это не волнует, ни капли. Я не могу контролировать, что судьи свистят. Никогда не мог. Никогда не был судьей. Все, что я могу делать, – это играть в баскетбол, и это все, на чем я сосредоточен. Стараться выигрывать матчи и чемпионства», – ответил Гилджес-Александер.

Вопрос репортера возник в связи с тем, что «Вулвс» выполнили в сегодняшней игре 47 штрафных бросков против 30 у «Тандер».

Существует мнение, что «Оклахоме» сходит с рук агрессивный стиль защиты, который другим командам не позволяют применять против самого Гилджес-Александера. Считается, что канадец получает фолы за минимальный контакт, в то время как таким игрокам, как Лугенц Дорт и Алекс Карузо, позволяют действовать слишком жестко против звезд соперника.