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Sports.ru NBA

    НБА. «Юта» встретится с «Денвером», «Лейкерс» примут «Портленд» и другие матчи

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    В среду, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут девять матчей.

    «Мемфис» сыграет в гостях с «Нью-Йорком». «Юта» примет «Денвер». «Лейкерс» дома встретятся с «Портлендом».

    НБА

    Регулярный чемпионат     

    Индиана – Орландо
    Дата проведения
    3 февраля, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Вашингтон
    Дата проведения
    3 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Бостон – Шарлотт
    Дата проведения
    3 февраля, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Мемфис
    Дата проведения
    3 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Кливленд
    Дата проведения
    3 февраля, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    3 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Бруклин
    Дата проведения
    3 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Юта – Денвер
    Дата проведения
    3 февраля, 06.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Портленд
    Дата проведения
    3 февраля, 06.30, «Crypto.com Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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