НБА. «Юта» встретится с «Денвером», «Лейкерс» примут «Портленд» и другие матчи

В среду, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут девять матчей.

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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