НБА. «Юта» встретится с «Денвером», «Лейкерс» примут «Портленд» и другие матчи

В среду, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут девять матчей.
«Мемфис» сыграет в гостях с «Нью-Йорком». «Юта» примет «Денвер». «Лейкерс» дома встретятся с «Портлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 февраля, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 3 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 3 февраля, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 3 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 3 февраля, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 3 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 3 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 3 февраля, 06.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 3 февраля, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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