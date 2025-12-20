Джо Маззулла: «Пытаюсь уговорить жену завести волка, который просто будет бродить вокруг нашего дома»

Маззулла хочет завести волка в качестве домашнего питомца.

Во время эфира радиошоу Zolak and Bertrand главный тренер «Бостона » Джо Маззулла выразил необычное желание завести такого домашнего питомца, как волк.

«У нас, конечно, есть собака, но я пытаюсь уговорить жену завести волка, который просто будет бродить вокруг нашего дома, вроде как дополнительный уровень защиты. Но дрессировщик сказал, что у одного парня уже был волк, и тот напал на него посреди ночи. А я ответил: «Да у них, видимо, отношения были не очень», – отметил Мазулла.

Когда радиоведущие пошутили, что Маззулла, возможно, из тех, кто мог бы завести и льва, он это отверг.

«Не думаю, что нужно заходить так далеко, но хочется иметь дополнительный уровень безопасности в виде волка, который просто патрулирует вокруг твоего дома», – добавил тренер.