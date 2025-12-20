  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джо Маззулла: «Пытаюсь уговорить жену завести волка, который просто будет бродить вокруг нашего дома»
0

Джо Маззулла: «Пытаюсь уговорить жену завести волка, который просто будет бродить вокруг нашего дома»

Маззулла хочет завести волка в качестве домашнего питомца.

Во время эфира радиошоу Zolak and Bertrand главный тренер «Бостона» Джо Маззулла выразил необычное желание завести такого домашнего питомца, как волк.

«У нас, конечно, есть собака, но я пытаюсь уговорить жену завести волка, который просто будет бродить вокруг нашего дома, вроде как дополнительный уровень защиты. Но дрессировщик сказал, что у одного парня уже был волк, и тот напал на него посреди ночи. А я ответил: «Да у них, видимо, отношения были не очень», – отметил Мазулла.

Когда радиоведущие пошутили, что Маззулла, возможно, из тех, кто мог бы завести и льва, он это отверг.

«Не думаю, что нужно заходить так далеко, но хочется иметь дополнительный уровень безопасности в виде волка, который просто патрулирует вокруг твоего дома», – добавил тренер.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBC Boston
logoДжо Маззулла
logoБостон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Селтикс» лишились Тейтума, но сохранили безумную атаку. Все объясняет философия стоицизма
14 декабря, 09:10
Несколько вещей, изменивших весь сезон «Бостона»
11 декабря, 08:45Трибуна
Джо Маззулла: «То, что «Бостон» поднялся с 10-го на 3-е место, ничего не значит и ничего не показывает»
9 декабря, 08:59
Главные новости
«Милуоки» хочет приобрести «игрока, способного влиять на исход матчей», присматривается к Заку Лавину
18 минут назад
Единая лига ВТБ. УНИКС сыграет с «Зенитом», «Самара» принимает «Автодор»
42 минуты назадLive
«Голден Стэйт» намерен усилить переднюю линию и интересуется Дэниэлом Гэффордом, Ником Клэкстоном и Робертом Уильямсом
сегодня, 10:16
Путбэк-данк Ви Джей Эджкомба и ключевой трехочковый Энтони Эдвардса стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:36Видео
Виктор Вембаньяма провел 100-ю игру подряд с хотя бы одним блок-шотом, став третьим в истории НБА
сегодня, 07:47
Дэнни Грин: «Я бы поставил Джейлена Брауна выше Брансона в гонке за MVP»
сегодня, 07:35
Джефф Тиг: «Как так получается, что Кнехт в G-лиге, а Бронни нет?»
сегодня, 07:26
НБА. 35 очков Шэя Гилджес-Александера не спасли «Оклахому» в матче с «Миннесотой», 33 очка Деррика Уайта помогли «Бостону» разобраться с «Майами» и другие результаты
сегодня, 07:20
Кевин Дюрэнт: «Если не надо никуда идти, могу не мыться два дня»
сегодня, 07:15
Энтони Эдвардс о Стефене Карри: «Он открыл мне глаза на то, что никогда нельзя изменять тренировочному процессу»
сегодня, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
Андре Драммонд реализовал рекордные за карьеру 3 трехочковых, столько же было за весь прошлый сезон
сегодня, 09:58
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:23
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Ираклис», «Арис» встретится с «Перистери» и другие матчи
сегодня, 09:19
Чемпионат Франции. «Бурк» сыграет с «Элан Шалоном», «Дижон» встретится с «Нанси»
сегодня, 09:11
Чемпионат Италии. «Канту» примет «Милан»
сегодня, 09:03
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» примет «Фенербахче», «Бешикташ» встретится с «Тофашем»
сегодня, 08:56
ACB. «Жирона» встретится с «Тенерифе», «Форса Льейда» примет «Реал» и другие матчи
сегодня, 08:48
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» примет «Надежду», «Спарта энд К» встретится с «Динамо Москва» и другие матчи
сегодня, 08:40
Судья Тре Мэддокс получил травму, матч «Кливленд» – «Чикаго» продолжила обслуживать бригада из двух человек
сегодня, 08:01
Энтони Эдвардс о решении добавить новые элементы в арсенал: «Поиграл против ОКС»
сегодня, 06:51