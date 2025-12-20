Джо Маззулла: «Пытаюсь уговорить жену завести волка, который просто будет бродить вокруг нашего дома»
Во время эфира радиошоу Zolak and Bertrand главный тренер «Бостона» Джо Маззулла выразил необычное желание завести такого домашнего питомца, как волк.
«У нас, конечно, есть собака, но я пытаюсь уговорить жену завести волка, который просто будет бродить вокруг нашего дома, вроде как дополнительный уровень защиты. Но дрессировщик сказал, что у одного парня уже был волк, и тот напал на него посреди ночи. А я ответил: «Да у них, видимо, отношения были не очень», – отметил Мазулла.
Когда радиоведущие пошутили, что Маззулла, возможно, из тех, кто мог бы завести и льва, он это отверг.
«Не думаю, что нужно заходить так далеко, но хочется иметь дополнительный уровень безопасности в виде волка, который просто патрулирует вокруг твоего дома», – добавил тренер.