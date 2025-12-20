0

ACB. «Жирона» встретится с «Тенерифе», «Форса Льейда» примет «Реал» и другие матчи

Сегодня, 20 декабря, в рамках чемпионата Испании пройдут четыре матча.

«Жирона» примет «Тенерифе», «Форса Льейда» сыграет с «Реалом».

Положение командРеал – 9-1, Валенсия – 8-1, Мурсия – 8-2, Ховентуд – 7-3, Тенерифе – 7-3, Уникаха – 7-3, Барселона – 6-4, Бильбао – 5-5, Баскония – 4-5, Жирона – 4-6, Бреоган – 4-6, Андорра – 4-6, Форса Льейда – 4-6, Гран-Канария – 3-6, Сарагоса – 3-6, Манреса – 3-7, Сан-Пабло Бургос – 1-9, Гранада – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
