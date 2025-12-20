Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» примет «Надежду», «Спарта энд К» встретится с «Динамо Москва» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.
«Динамо Курск» сыграет с «Надеждой», «Спарта энд К» примет «Динамо Москва».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Новосибирск – Нефтяник
20 декабря. 10.00
Енисей – МБА
20 декабря. 11.00
Надежда – Динамо Курск
20 декабря. 14.00
Спарта энд К – Динамо Москва
20 декабря. 16.00
Самара – УГМК
20 декабря. 18.00
Положение команд: УГМК – 14-0, Динамо Курск – 12-2, Надежда – 10-4, Ника – 10-4, МБА – 8-6, Спарта энд К – 7-6, Динамо Москва – 7-7, Енисей – 5-9, Динамо Новосибирск – 3-11, Энергия 2-10, Нефтяник – 2-11, Самара – 2-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
