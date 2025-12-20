  • Спортс
0

Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» примет «Надежду», «Спарта энд К» встретится с «Динамо Москва» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.

«Динамо Курск» сыграет с «Надеждой», «Спарта энд К» примет «Динамо Москва».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо Новосибирск – Нефтяник

20 декабря. 10.00

Енисей – МБА

20 декабря. 11.00

Надежда – Динамо Курск

20 декабря. 14.00

Спарта энд К – Динамо Москва

20 декабря. 16.00

Самара – УГМК

20 декабря. 18.00

Положение команд: УГМК – 14-0, Динамо Курск – 12-2, Надежда – 10-4, Ника – 10-4, МБА – 8-6, Спарта энд К – 7-6, Динамо Москва – 7-7, Енисей – 5-9, Динамо Новосибирск – 3-11, Энергия 2-10, Нефтяник – 2-11, Самара – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
