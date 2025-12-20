  • Спортс
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Ираклис», «Арис» встретится с «Перистери» и другие матчи

Сегодня, 20 декабря, в рамках чемпионата Греции пройдут четыре матча.

«Панатинаикос» сыграет с «Ираклисом», «Арис» примет «Перистери».

Чемпионат Греции 

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос – 10-0, Панатинаикос – 8-1, ПАОК – 7-2, АЕК – 5-4, Перистери – 5-4, Промитеас – 5-5, Ираклис – 4-5, Миконос – 4-5, Арис – 4-5, Кардицас – 3-6, Марусси – 2-7, Колоссос – 2-7, Паниониос – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
