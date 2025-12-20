0

Чемпионат Франции. «Бурк» сыграет с «Элан Шалоном», «Дижон» встретится с «Нанси»

20 декабря в чемпионате Франции пройдут три матча.

«Бурк» примет «Элан Шалон», «Дижон» сыграет с «Нанси».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 9-2, Виллербан – 8-3, Париж – 8-3, Нантер – 8-3, Страсбур – 7-4, Элан Шалон – 7-4, Бурк – 7-4, Ле-Ман – 6-5, Нанси – 6-5, Шоле – 6-5, Дижон – 4-7, Лимож – 4-8, Булазак – 4-8, Гравлин-Дюнкерк – 2-9, Сен-Кантен – 2-9, Ле-Портель – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Франции
logoНанси
результаты
logoДижон
logoБурк
logoЭлан Шалон
logoЛе-Ман
logoГравлин-Дюнкерк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции. «Булазак» справился с «Лиможем»
вчера, 21:59
Долги «Монако» препятствуют дебюту защитника Кори Джозефа в Евролиге и чемпионате Франции
13 декабря, 13:50
«Виллербан» не стал продлевать сотрудничество с защитником Мехди Нгуамой
12 декабря, 17:19
Главные новости
Единая лига ВТБ. УНИКС сыграет с «Зенитом», «Самара» примет «Автодор»
сегодня, 08:23
Виктор Вембаньяма провел 100-ю игру подряд с хотя бы одним блок-шотом, став третьим в истории НБА
сегодня, 07:47
Дэнни Грин: «Я бы поставил Джейлена Брауна выше Брансона в гонке за MVP»
сегодня, 07:35
Джефф Тиг: «Как так получается, что Кнехт в G-лиге, а Бронни нет?»
сегодня, 07:26
НБА. 35 очков Шэя Гилджес-Александера не спасли «Оклахому» в матче с «Миннесотой», 33 очка Деррика Уайта помогли «Бостону» разобраться с «Майами» и другие результаты
сегодня, 07:20
Кевин Дюрэнт: «Если не надо никуда идти, могу не мыться два дня»
сегодня, 07:15
Энтони Эдвардс о Стефене Карри: «Он открыл мне глаза на то, что никогда нельзя изменять тренировочному процессу»
сегодня, 07:14
Кендрик Перкинс: «Вембаньяма – тот самый, кого так ждала НБА. Он хочет быть лицом лиги»
сегодня, 07:04
Влад Голдин дебютировал в НБА – вышел на последнюю минуту игры с «Бостоном»
сегодня, 06:50
За «Даллас» выступают сразу четыре игрока, у которых есть близнецы
сегодня, 06:36
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Ираклис», «Арис» встретится с «Перистери» и другие матчи
4 минуты назад
Чемпионат Италии. «Канту» примет «Милан»
20 минут назад
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» примет «Фенербахче», «Бешикташ» встретится с «Тофашем»
27 минут назад
ACB. «Жирона» встретится с «Тенерифе», «Форса Льейда» примет «Реал» и другие матчи
35 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» примет «Надежду», «Спарта энд К» встретится с «Динамо Москва» и другие матчи
43 минуты назад
Судья Тре Мэддокс получил травму, матч «Кливленд» – «Чикаго» продолжила обслуживать бригада из двух человек
сегодня, 08:01
Энтони Эдвардс о решении добавить новые элементы в арсенал: «Поиграл против ОКС»
сегодня, 06:51
Чемпионат Франции. «Булазак» справился с «Лиможем»
вчера, 21:59
Адриатическая лига. «Клуж» победил КРКА, «Задар» справился с «Илирией»
вчера, 21:24
ПАОК официально объявил о подписании Патрика Беверли
вчера, 19:50Фото