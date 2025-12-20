0

Джа Морэнт инвестировал во французский баскетбольный клуб «Метрополитан»

Джа Морэнт вложился в европейский баскетбольный клуб.

Компания разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта Catch12 инвестировала в EuroStep Ventures, владеющую французским баскетбольным клубом «Метрополитан».

Оригинальный клуб, в котором провел один сезон Виктор Вембаньяма, обанкротился. Бренд был восстановлен на базе «Леваллуа Блю Стилерс» и в данный момент выступает в 3-м дивизионе французского чемпионата.

«Это не просто деловое решение. Это инвестиции в людей, ценности и возможности», – заявил дядя Морэнта Фил, являющийся одним из руководителей его компании.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
