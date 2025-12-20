  • Спортс
  • «Голден Стэйт» намерен усилить переднюю линию и интересуется Дэниэлом Гэффордом, Ником Клэкстоном и Робертом Уильямсом
«Голден Стэйт» намерен усилить переднюю линию и интересуется Дэниэлом Гэффордом, Ником Клэкстоном и Робертом Уильямсом

«Уорриорс» хотят добавить в состав габаритного игрока.

По информации инсайдера Криса Хэйнса, «Уорриорс» активно изучают рынок обменов в поисках игроков, способных добавить команде габаритов и атлетизма.

«По подборам и блок-шотам они в нижней половине лиги. По очкам из «краски» они идут последними. Так что они ищут атлетичного центрового», – сказал Хэйнс.

Инсайдер назвал трех игроков, которые фигурируют в списке интересов «воинов»: центрового «Далласа» Дэниэла Гаффорда, центрового Ника Клэкстона из «Бруклина» и центрового «Портленда» Роберта Уильямса. Все трое соответствуют профилю мобильного, блокирующего броски игрока, которого, по мнению «Голден Стэйт», им не хватает.

«Мне сказали, что они настроены действительно серьезно, – добавил Хейнс. – Они стараются сделать все возможное, чтобы вернуть команду на уровень претендента на чемпионство».

Ранее сообщалось, что «Даллас» открыт к обсуждению обмена Гэффорда, и среди заинтересованных команд есть «Индиана». 

«Голден Стэйт» имеет 13 побед при 15 поражениях и занимает 9-е место в Западной конференции.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети инсайдера Криса Хэйнса
