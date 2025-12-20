2

Стефен Карри: «Сейчас «Уорриорс» явно не являются хорошей командой»

Стефен Карри: Сейчас «Уорриорс» явно не являются хорошей командой.

После обидного поражения от «Финикса» (98:99) лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри признал, что его команду нельзя назвать сильной.

«Если вы хотите быть хорошей командой, вы должны быть способны преодолевать все подобное. Сейчас мы явно не являемся хорошей командой, и это видно по нашему результату в таблице и тому факту, что мы снова и снова оказываемся в таких ситуациях», – сказал Карри после матча, в котором реализовал 3 броска из 14 с игры.

«Голден Стэйт» проиграл 10 из последних 14 матчей и имеет результат 5-10 в поединках, решавшихся в последние минуты. Вчера команда упустила преимущество в 14 очков, достигнутое в третьей четверти, совершив 20 потерь, которые принесли «Санс» 30 очков.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
