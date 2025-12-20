Стефен Карри: Сейчас «Уорриорс» явно не являются хорошей командой.

После обидного поражения от «Финикса» (98:99) лидер «Голден Стэйт » Стефен Карри признал, что его команду нельзя назвать сильной.

«Если вы хотите быть хорошей командой, вы должны быть способны преодолевать все подобное. Сейчас мы явно не являемся хорошей командой, и это видно по нашему результату в таблице и тому факту, что мы снова и снова оказываемся в таких ситуациях», – сказал Карри после матча, в котором реализовал 3 броска из 14 с игры.

«Голден Стэйт» проиграл 10 из последних 14 матчей и имеет результат 5-10 в поединках, решавшихся в последние минуты. Вчера команда упустила преимущество в 14 очков, достигнутое в третьей четверти, совершив 20 потерь, которые принесли «Санс» 30 очков.