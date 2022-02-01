Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Филадельфия» примет «Мемфис», «Бостон» сыграет с «Майами» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Кливленд Голден Стэйт Хьюстон Индиана Клипперс Мемфис Майами Нью-Йорк Новый Орлеан Филадельфия Портленд Сакраменто Торонто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

    В понедельник, 31 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут восемь матчей.

    «Филадельфия» Эмбиида сыграет на своей площадке с «Мемфисом» Морэнта.

    «Бостон» примет лидера Восточной конференции «Майами», «Голден Стэйт» в гостях у «Хьюстона».

    НБА

    Регулярный чемпионат     

    Филадельфия – Мемфис 122:119 OT (39:30, 24:28, 21:22, 27:31, 11:8)
    Дата проведения
    1 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча
    Филадельфия
    Макси (33 + 7 передач + 4 блок-шота), Харрис (31), Драммонд (16 + 24 подбора), Сет Карри (9 + 8 передач), Тайбулл (5) – старт; Джо (10), Ньянг (8), Грин (8), Бэсси (2), Браун (0).
    Мемфис
    Морэнт (37 + 9 потерь), Бэйн (34 + 8 подборов), Джарен Джексон (18 + 7 подборов), Уильямс (8 + 9 подборов), Адамс (7 + 12 подборов) – старт; Кларк (4), Мелтон (4), Джонс (4), Андерсон (3), Кончар (0).

    Индиана – Клипперс 122:116 (30:27, 30:28, 24:30, 38:31)
    Дата проведения
    1 февраля, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча
    Индиана
    Джексон (26 + 10 подборов), Леверт (17 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Дж. Холидэй (13 + 6 передач), Дуарте (8), Крэйг (8) – старт; Вашингтон (16), Тэйлор (15 + 8 подборов), Стивенсон (10), Лэмб (9), Сайкс (0).
    Клипперс
    Коффи (27), Джексон (21), Ибака (14 + 11 подборов), М-с Моррис (9), Мэнн (6) – старт; Батюм (13), Бледсоу (13), Хартенштайн (6), Бостон (3), Уинслоу (2), Кеннард (2).

    Кливленд – Новый Орлеан 93:90 (17:19, 21:20, 22:27, 33:24)
    Дата проведения
    1 февраля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча
    Кливленд
    Аллен (16 + 8 подборов), Окоро (14), Осман (7 + 12 передач), Мобли (4), Уэйд (0) – старт; Гудвин (21), Лав (15 + 11 подборов), Стивенс (11), Рондо (5).
    Новый Орлеан
    Грэм (20), Хэйс (19 + 7 подборов), Валанчюнас (16 + 9 подборов), Харт (10 + 10 подборов), Джонс (3) – старт; Александер-Уокер (8), Эрнангомес (7 + 10 подборов), Кларк (3), Темпл (2), Альварадо (2).

    Атланта – Торонто 100:104 (4 четверть)
    Дата проведения
    1 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча
    Атланта
    Хертер (26), Хантер (17), Коллинз (6), Капела (6 + 8 подборов), Райт (4 + 7 передач) – старт; Богданович (18), Оконгву (9 + 9 подборов), Галлинари (7), Уильямс (7 + 6 передач).
    Торонто
    Трент (31), Сиакам (23), Ванвлит (16 + 11 передач), Ануноби (15), Барнс (7) – старт; Ачиува (7), Буше (3 + 7 подборов), Шэмпени (2), Бэнтон (0).

    Нью-Йорк – Сакраменто 105:83 (4 четверть)
    Дата проведения
    1 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча
    Нью-Йорк
    Фурнье (18), Рэндл (17 + 9 подборов + 5 потерь), Барретт (11), Робинсон (9 + 13 подборов), Уокер (0) – старт; Беркс (21), Граймс (14), Топпин (8), Куикли (5), Ноэл (2), Гибсон (0).
    Сакраменто
    Халибертон (21 + 8 передач), Митчелл (16 + 6 передач), Барнс (11), Холмс (8 + 7 подборов), Харклесс (6) – старт; Хилд (11), Джонс (7), Мету (3), Кинг (0).

    Бостон – Майами 115:86 (4 четверть)
    Дата проведения
    1 февраля, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча
    Бостон
    Браун (29), Тейтум (20 + 12 подборов), Смарт (16 + 7 передач), Хорфорд (14 + 9 подборов), Р. Уильямс (6 + 7 подборов) – старт; Ричардсон (11), Г. Уильямс (10), Шредер (4), Хаузер (3), Кантер Фридом (2), Несмит (0), Притчард (0), Лэнгфорд (0).
    Майами
    Струс (24), Калеб Мартин (14), Адебайо (12), Винсент (10 + 9 передач), Робинсон (6) – старт; Хирро (13), Гай (3), Дедмон (2), Силва (2 + 9 подборов + 5 потерь), Хаслем (0).

    Оклахома-Сити – Портленд 61:61 (3 четверть)
    Дата проведения
    1 февраля, 04.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча
    Оклахома-Сити
    Дорт (12), Мэнн (10), Гидди (8 + 10 подборов), Уиггинс (7 + 7 подборов), Фэйворс (6 + 7 подборов) – старт; Бэйзли (10), Диаките (3), Джером (3), Уильямс (2), Мускала (0), Маледон (0).
    Портленд
    Макколлум (17 + 6 передач), Нуркич (12 + 9 подборов), Пауэлл (12), Саймонс (8), Ковингтон (0) – старт; Уотфорд (5), Смит (4), Маклемор (3), Браун (0), Снелл (0).

    Хьюстон – Голден Стэйт 67:77 (3 четверть)
    Дата проведения
    1 февраля, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча
    Хьюстон
    Вуд (22 + 9 подборов), Портер (11 + 9 передач), Гордон (9), Грин (8), Тэйт (6) – старт; Кристофер (6), Мэтьюз (3), Мартин (2), Шенгюн (0).
    Голден Стэйт
    Уиггинс (19), Карри (16 + 8 передач), Муди (9), Томпсон (9), Луни (4 + 10 подборов) – старт; Тоскано-Андерсон (8), Пэйтон (6), Куминга (3), Пул (3), Ли (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    У Стефа Карри теперь больше всего матчей в форме «Уорриорз» (808), его отец – лидер в истории «Шарлотт». А кто лидирует в других клубах?

    Эван Мобли может вырасти в великого «большого». Почему Кливленд кайфует от него уже сейчас

    «У меня есть ответ на любое действие». Кайри Ирвинг – лучший дриблер в истории НБА

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные