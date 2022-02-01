НБА. «Филадельфия» примет «Мемфис», «Бостон» сыграет с «Майами» и другие матчи

В понедельник, 31 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут восемь матчей.
«Филадельфия» Эмбиида сыграет на своей площадке с «Мемфисом» Морэнта.
«Бостон» примет лидера Восточной конференции «Майами», «Голден Стэйт» в гостях у «Хьюстона».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Макси (33 + 7 передач + 4 блок-шота), Харрис (31), Драммонд (16 + 24 подбора), Сет Карри (9 + 8 передач), Тайбулл (5) – старт; Джо (10), Ньянг (8), Грин (8), Бэсси (2), Браун (0).
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Индиана
- Джексон (26 + 10 подборов), Леверт (17 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Дж. Холидэй (13 + 6 передач), Дуарте (8), Крэйг (8) – старт; Вашингтон (16), Тэйлор (15 + 8 подборов), Стивенсон (10), Лэмб (9), Сайкс (0).
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
- Аллен (16 + 8 подборов), Окоро (14), Осман (7 + 12 передач), Мобли (4), Уэйд (0) – старт; Гудвин (21), Лав (15 + 11 подборов), Стивенс (11), Рондо (5).
- Новый Орлеан
- Грэм (20), Хэйс (19 + 7 подборов), Валанчюнас (16 + 9 подборов), Харт (10 + 10 подборов), Джонс (3) – старт; Александер-Уокер (8), Эрнангомес (7 + 10 подборов), Кларк (3), Темпл (2), Альварадо (2).
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
- Атланта
- Хертер (26), Хантер (17), Коллинз (6), Капела (6 + 8 подборов), Райт (4 + 7 передач) – старт; Богданович (18), Оконгву (9 + 9 подборов), Галлинари (7), Уильямс (7 + 6 передач).
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Фурнье (18), Рэндл (17 + 9 подборов + 5 потерь), Барретт (11), Робинсон (9 + 13 подборов), Уокер (0) – старт; Беркс (21), Граймс (14), Топпин (8), Куикли (5), Ноэл (2), Гибсон (0).
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
- Браун (29), Тейтум (20 + 12 подборов), Смарт (16 + 7 передач), Хорфорд (14 + 9 подборов), Р. Уильямс (6 + 7 подборов) – старт; Ричардсон (11), Г. Уильямс (10), Шредер (4), Хаузер (3), Кантер Фридом (2), Несмит (0), Притчард (0), Лэнгфорд (0).
- Дата проведения
- 1 февраля, 04.00, «Paycom Center»
- Оклахома-Сити
- Дорт (12), Мэнн (10), Гидди (8 + 10 подборов), Уиггинс (7 + 7 подборов), Фэйворс (6 + 7 подборов) – старт; Бэйзли (10), Диаките (3), Джером (3), Уильямс (2), Мускала (0), Маледон (0).
- Дата проведения
- 1 февраля, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Вуд (22 + 9 подборов), Портер (11 + 9 передач), Гордон (9), Грин (8), Тэйт (6) – старт; Кристофер (6), Мэтьюз (3), Мартин (2), Шенгюн (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
У Стефа Карри теперь больше всего матчей в форме «Уорриорз» (808), его отец – лидер в истории «Шарлотт». А кто лидирует в других клубах?
Эван Мобли может вырасти в великого «большого». Почему Кливленд кайфует от него уже сейчас
«У меня есть ответ на любое действие». Кайри Ирвинг – лучший дриблер в истории НБА