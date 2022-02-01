НБА. «Филадельфия» примет «Мемфис», «Бостон» сыграет с «Майами» и другие матчи

В понедельник, 31 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут восемь матчей.

Эмбиида сыграет на своей площадке с «Мемфисом» Морэнта.

примет лидера Восточной конференции , в гостях у .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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