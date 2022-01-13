НБА. «Чикаго» примет «Бруклин», «Лейкерс» в гостях сыграют с «Сакраменто» и другие матчи

В среду, 12 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут девять матчей.

Во встрече лидеров Восточной конференции «Чикаго» примет . Леброна сыграют в гостях с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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