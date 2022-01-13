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    НБА. «Чикаго» примет «Бруклин», «Лейкерс» в гостях сыграют с «Сакраменто» и другие матчи

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    В среду, 12 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут девять матчей.

    Во встрече лидеров Восточной конференции «Чикаго» примет «Бруклин». «Лейкерс» Леброна сыграют в гостях с «Сакраменто».

    НБА

    Регулярный чемпионат       

    Вашингтон – Орландо
    Дата проведения
    13 января, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Индиана – Бостон
    Дата проведения
    13 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Шарлотт
    Дата проведения
    13 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Атланта – Майами
    Дата проведения
    13 января, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Даллас
    Дата проведения
    13 января, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Хьюстон
    Дата проведения
    13 января, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Юта – Кливленд
    Дата проведения
    13 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Чикаго – Бруклин
    Дата проведения
    13 января, 06.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Лейкерс
    Дата проведения
    13 января, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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