НБА. «Чикаго» примет «Бруклин», «Лейкерс» в гостях сыграют с «Сакраменто» и другие матчи

В среду, 12 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут девять матчей.
Во встрече лидеров Восточной конференции «Чикаго» примет «Бруклин». «Лейкерс» Леброна сыграют в гостях с «Сакраменто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 января, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 13 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 13 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 13 января, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 13 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 13 января, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 13 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 13 января, 06.00, «United Center»
- Дата проведения
- 13 января, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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