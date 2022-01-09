НБА. «Клипперс» уступили «Мемфису», «Финикс» примет «Майами» и другие матчи

В субботу, 8 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 6 матчей.
В первой встрече игрового дня «Клипперс» дома проиграли «Мемфису» (108:123).
Лидер чемпионата «Финикс» примет «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 января, 23.30, «Staples Center»
- Клипперс
- М-с Моррис (29 + 8 подборов), Джексон (18), Батюм (9), Зубац (8 + 7 подборов), Коффи (7) – старт; Бостон (13), Мэнн (9 + 8 подборов), Уинслоу (7), Джонсон (4), Скрабб (2), Гэбриэл (2), Ибака (0), Бледсоу (0).
- Дата проведения
- 9 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Индиана
- Сабонис (24), Вашингтон (9), Тернер (8), Дж. Холидэй (3), Сайкс (0) – старт; Стивенсон (9), Дуарте (4), Бриссетт (3), Лэмб (1).
- Дата проведения
- 9 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Бей (11), Диалло (9), Хэйс (5), Каннингем (4), Стюарт (4) – старт; Лайлс (8), Джош Джексон (5), Джозеф (3), Ли (3), Макгрудер (0).
- Дата проведения
- 9 января, 03.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
- Бриджес (12), Розир (10), Болл (8), Пламли (2), Хэйворд (0) – старт; Убре (9), Вашингтон (3), Коди Мартин (2), Макдэниэлс (1).
- Милуоки
- Миддлтон (16), Мэттьюз (9), Я. Адетокумбо (8), Портис (6 + 8 подборов), Нвора (0) – старт; Мамукелашвили (2), Гэллоуэй (0), Худ (0), Т. Адетокумбо (0), Оджелей (0).
- Дата проведения
- 9 января, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
- Тейтум (9), Браун (5), Смарт (2), Хорфорд (0), Р. Уильямс (0) – старт; Г. Уильямс (3), Ричардсон (2), Шредер (0), Кантер Фридом (0).
- Дата проведения
- 9 января, 05.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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