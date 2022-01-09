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    НБА. «Клипперс» уступили «Мемфису», «Финикс» примет «Майами» и другие матчи

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    В субботу, 8 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 6 матчей.

    В первой встрече игрового дня «Клипперс» дома проиграли «Мемфису» (108:123).  

    Лидер чемпионата «Финикс» примет «Майами»

    НБА

    Регулярный чемпионат      

    Клипперс – Мемфис 108:123 (36:28, 20:38, 28:28, 24:29)
    Дата проведения
    8 января, 23.30, «Staples Center»
    Онлайн матча
    Клипперс
    М-с Моррис (29 + 8 подборов), Джексон (18), Батюм (9), Зубац (8 + 7 подборов), Коффи (7) – старт; Бостон (13), Мэнн (9 + 8 подборов), Уинслоу (7), Джонсон (4), Скрабб (2), Гэбриэл (2), Ибака (0), Бледсоу (0).
    Мемфис
    Джарен Джексон (26 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Бэйн (23 + 7 подборов), Джонс (18), Тилли (9), Брукс (2) – старт; Кларк (18 + 15 подборов), Мелтон (8 + 11 подборов + 6 передач), Уильямс (7), Альдама (7), Калвер (5), Матиас (0), Джеффрис (0), Теске (0).

    Индиана – Юта 61:52 (перерыв)
    Дата проведения
    9 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча
    Индиана
    Сабонис (24), Вашингтон (9), Тернер (8), Дж. Холидэй (3), Сайкс (0) – старт; Стивенсон (9), Дуарте (4), Бриссетт (3), Лэмб (1).
    Юта
    Митчелл (16 + 6 передач), О'Нил (8), Богданович (8), Уайтсайд (2), Конли (0) – старт; Кларксон (7), Гэй (5), Пелл (4), Паскалл (2), Хауз (0).

    Детройт – Орландо 52:45 (2 четверть)
    Дата проведения
    9 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча
    Детройт
    Бей (11), Диалло (9), Хэйс (5), Каннингем (4), Стюарт (4) – старт; Лайлс (8), Джош Джексон (5), Джозеф (3), Ли (3), Макгрудер (0).
    Орландо
    Харрис (12), Энтони (10), Ф. Вагнер (7), Бамба (5), Гиллеспи (0) – старт; Росс (6), Хэмптон (3), М. Вагнер (2), Скофилд (0), Фрэйзер (0), Окики (0).

    Шарлотт – Милуоки 47:41 (перерыв)
    Дата проведения
    9 января, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча
    Шарлотт
    Бриджес (12), Розир (10), Болл (8), Пламли (2), Хэйворд (0) – старт; Убре (9), Вашингтон (3), Коди Мартин (2), Макдэниэлс (1).
    Милуоки
    Миддлтон (16), Мэттьюз (9), Я. Адетокумбо (8), Портис (6 + 8 подборов), Нвора (0) – старт; Мамукелашвили (2), Гэллоуэй (0), Худ (0), Т. Адетокумбо (0), Оджелей (0).

    Бостон – Нью-Йорк 21:31 (2 четверть)
    Дата проведения
    9 января, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча
    Бостон
    Тейтум (9), Браун (5), Смарт (2), Хорфорд (0), Р. Уильямс (0) – старт; Г. Уильямс (3), Ричардсон (2), Шредер (0), Кантер Фридом (0).
    Нью-Йорк
    Барретт (10), Куикли (9), Беркс (5), Рэндл (2), Робинсон (2) – старт; Граймс (3), Топпин (0), Гибсон (0).

    Финикс – Майами
    Дата проведения
    9 января, 05.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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