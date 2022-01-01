НБА. «Бруклин» примет «Клипперс», «Юта» – «Голден Стэйт» и другие матчи

В субботу, 1 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут шесть матчей.

«Бруклин» примет на своей арене «Клипперс». Одержавшая шесть побед подряд «Юта» сыграет дома с лидером лиги «Голден Стэйт».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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