НБА. «Бруклин» примет «Клипперс», «Юта» – «Голден Стэйт» и другие матчи

В субботу, 1 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут шесть матчей.
«Бруклин» примет на своей арене «Клипперс». Одержавшая шесть побед подряд «Юта» сыграет дома с лидером лиги «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 января, 02.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 2 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 2 января, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 2 января, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 2 января, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 2 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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