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    НБА. «Бруклин» примет «Клипперс», «Юта» – «Голден Стэйт» и другие матчи

    Теги результаты НБА Баскетбол

    В субботу, 1 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут шесть матчей.

    «Бруклин» примет на своей арене «Клипперс». Одержавшая шесть побед подряд «Юта» сыграет дома с лидером лиги «Голден Стэйт».

    НБА

    Регулярный чемпионат   

    Милуоки – Новый Орлеан
    Дата проведения
    2 января, 02.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Детройт – Сан-Антонио
    Дата проведения
    2 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Чикаго
    Дата проведения
    2 января, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Бруклин – Клипперс
    Дата проведения
    2 января, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Денвер
    Дата проведения
    2 января, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Юта – Голден Стэйт
    Дата проведения
    2 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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