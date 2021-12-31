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    НБА. «Бостон» – «Финикс», «Лейкерс» играют с «Портлендом» и другие матчи

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    В пятницу, 31 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА проходят десять матчей.

    «Бостон» пытается прервать серию из трех поражений во встрече со 2-й командой Запада «Финиксом».

    «Лейкерс» Леброна продолжают борьбу за место в зоне плей-офф во встрече с «Портлендом» Лилларда.

    НБА

    Регулярный чемпионат   

    Бостон – Финикс 54:35 (2 четверть)
    Дата проведения
    31 декабря, 21.00, «TD Garden»
    Онлайн матча
    Бостон
    Браун (10), Смарт (8), Р. Уильямс (4), Хорфорд (2), Г. Уильямс (0) – старт; Ричардсон (13), Притчард (9), Лэнгфорд (8).
    Финикс
    К. Джонсон (10), Смит (10), Бриджес (5), Букер (4), Пол (2) – старт; Пэйн (2), Шэмет (2), Уэйнрайт (0), Пэйтон (0), Терри (0).

    Индиана – Чикаго
    Дата проведения
    31 декабря, 23.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Даллас
    Дата проведения
    1 января, 02.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Майами
    Дата проведения
    1 января, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Торонто – Клипперс
    Дата проведения
    1 января, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Кливленд – Атланта
    Дата проведения
    1 января, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Нью-Йорк
    Дата проведения
    1 января, 04.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Сан-Антонио
    Дата проведения
    1 января, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Юта – Миннесота
    Дата проведения
    1 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Портленд
    Дата проведения
    1 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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