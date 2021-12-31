НБА. «Бостон» – «Финикс», «Лейкерс» играют с «Портлендом» и другие матчи

В пятницу, 31 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА проходят десять матчей.
«Бостон» пытается прервать серию из трех поражений во встрече со 2-й командой Запада «Финиксом».
«Лейкерс» Леброна продолжают борьбу за место в зоне плей-офф во встрече с «Портлендом» Лилларда.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 декабря, 21.00, «TD Garden»
- Бостон
- Браун (10), Смарт (8), Р. Уильямс (4), Хорфорд (2), Г. Уильямс (0) – старт; Ричардсон (13), Притчард (9), Лэнгфорд (8).
- Дата проведения
- 31 декабря, 23.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 1 января, 02.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 1 января, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 1 января, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 1 января, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 1 января, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 1 января, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 1 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 1 января, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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