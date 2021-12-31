НБА. «Бостон» – «Финикс», «Лейкерс» играют с «Портлендом» и другие матчи

В пятницу, 31 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА проходят десять матчей.

пытается прервать серию из трех поражений во встрече со 2-й командой Запада .

Леброна продолжают борьбу за место в зоне плей-офф во встрече с Лилларда.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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