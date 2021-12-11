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    НБА. «Нью-Йорк» примет на своей площадке «Милуоки», «Лейкерс» сыграют с «Орландо» и другие матчи

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    В воскресенье, 12 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут шесть матчей.

    В первой встрече игрового дня «Нью-Йорк» примет на своей арене действующего чемпиона «Милуоки».

    «Лейкерс» сыграют с «Орландо». Лидер Востока «Бруклин» в гостях у «Детройта».

    НБА

    Регулярный чемпионат        

    Нью-Йорк – Милуоки
    Дата проведения
    12 декабря, 20.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Детройт – Бруклин
    Дата проведения
    13 декабря, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Новый Орлеан
    Дата проведения
    13 декабря, 03.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Даллас
    Дата проведения
    13 декабря, 03.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Миннесота
    Дата проведения
    13 декабря, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Орландо
    Дата проведения
    13 декабря, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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