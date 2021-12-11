НБА. «Нью-Йорк» примет на своей площадке «Милуоки», «Лейкерс» сыграют с «Орландо» и другие матчи

В воскресенье, 12 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут шесть матчей.

В первой встрече игрового дня примет на своей арене действующего чемпиона .

сыграют с «Орландо». Лидер Востока в гостях у .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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