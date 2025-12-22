«Мемфис» подпишет 10-дневный контракт с Кристианом Колоко
Центровой Кристиан Колоко заключит 10‑дневный контракт с «Мемфисом».
По информации ESPN, «Мемфис» воспользуются исключением в связи с большим количеством травм, чтобы временно усилить состав за счет центрового Кристиана Колоко.
В прошлом сезоне 25-летний баскетболист выступал за «Лейкерс», принял участие в 37 матчах и в среднем набирал 2,4 очка и 2,5 подбора за 9 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости