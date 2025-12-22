Светислав Пешич – главный кандидат на пост главного тренера «Баварии»

«Бавария» рассматривает Светислава Пешича на смену уволенному Херберту.

«Бавария » ведет активный поиск нового главного тренера после разочаровывающего старта в Евролиге (5 побед при 12 поражениях), который стоил работы кандскому специалисту Горди Херберту.

По информации журналиста Сотириса Ветакиса, основным кандидатом на должность является Светислав Пешич . Легендарный 76-летний сербский специалист, бывший тренер сборной Сербии, хорошо знаком клубу и немецкому баскетболу. Он уже возглавлял «Баварию» с 2012 по 2016 год.

Дополнительным фактором в его пользу может стать наличие в клубе спортивного директора Драгана Тарлача, с которым Пешич тесно сотрудничал в сборной Сербии.

В качестве альтернативного варианта клуб рассматривает Янниса Сферопулоса, свободного после ухода из «Црвены Звезды» в октябре. Однако на данный момент Пешич считается наиболее вероятным кандидатом.