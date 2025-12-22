0

Центровой «Атланты» Эли Ндиайе пропустит остаток сезона из‑за операции на плече

Центровой «Атланты» перенесет операцию на плече и пропустит остаток сезона.

«Атланта» официально объявила, что центровой Эли Ндиайе перенесет операцию на левом плече. 21-летний баскетболист получил травму 9 декабря во время матча G-лиги за «Колледж‑Парк Скайхокс» против «Лонг‑Айленд».

Эли Ндиайе, который не был выбран на драфте НБА 2025 года, перед началом сезона подписал с «Хокс» двусторонний контракт. Клуб подтвердил, что операция состоится в начале января. Из‑за травмы он не сможет выступать как в НБА, так и в G‑лиге до конца сезона-2025/26.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Атланты»
logoАтланта
logoЭли Ндиайе
logoНБА
травмы
G-лига
