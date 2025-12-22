Тимофей Мозгов поддержал благотворительный аукцион для центра «Забота 2.0»

Встреча с Тимофеем Мозговым станет лотом благотворительного аукциона.

Экс-центровой сборной России Тимофей Мозгов стал участником благотворительного аукциона Meet For Charity.

У победителя аукциона будет уникальная возможность лично встретиться с баскетболистом, который завоевал бронзу на Евробаскете‑2011 и Олимпиаде‑2012, а в 2016‑м стал чемпионом НБА.

Все собранные средства будут направлены в Центр физического и ментального развития «Забота 2.0». Организация помогает детям и подросткам раскрывать потенциал через стипендии, менторскую поддержку, образовательные программы и встречи с экспертами из разных сфер.