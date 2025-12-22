Расселл Уэстбрук поправил репортера, назвавшего его лишь одним из лучших подбирающих защитников
Уэстбрук удостоверился, чтобы его называли правильно.
После победного матча против «Хьюстона» (125:124) Расселл Уэстбрук, на счету которого 21 очко и 13 подборов, забавно пообщался с одним из репортеров.
Репортер: «Очевидно, что ты один из лучших, если не самый лучший, подбирающий защитник…»
Уэстбрук: «Я что-то плохо расслышал».
Репортер: «Лучший».
Уэстбрук: «Вот так-то… Юлить тут не надо (улыбается)».
Расселл Уэтбрук занимает первое место по подборам в истории НБА среди защитников (8878), опережая Джейсона Кидда (8725), Оскара Робертсона (7804) и Кобе Брайанта (6800).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
