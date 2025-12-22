Расселл Уэстбрук поправил репортера, назвавшего его лишь одним из лучших подбирающих защитников

Уэстбрук удостоверился, чтобы его называли правильно.

После победного матча против «Хьюстона» (125:124) Расселл Уэстбрук , на счету которого 21 очко и 13 подборов, забавно пообщался с одним из репортеров.

Репортер : «Очевидно, что ты один из лучших, если не самый лучший, подбирающий защитник…»

Уэстбрук : «Я что-то плохо расслышал».

Репортер : «Лучший».

Уэстбрук : «Вот так-то… Юлить тут не надо (улыбается)».

Расселл Уэтбрук занимает первое место по подборам в истории НБА среди защитников (8878), опережая Джейсона Кидда (8725), Оскара Робертсона (7804) и Кобе Брайанта (6800).