  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Расселл Уэстбрук поправил репортера, назвавшего его лишь одним из лучших подбирающих защитников
0

Расселл Уэстбрук поправил репортера, назвавшего его лишь одним из лучших подбирающих защитников

Уэстбрук удостоверился, чтобы его называли правильно.

После победного матча против «Хьюстона» (125:124) Расселл Уэстбрук, на счету которого 21 очко и 13 подборов, забавно пообщался с одним из репортеров.

Репортер: «Очевидно, что ты один из лучших, если не самый лучший, подбирающий защитник…»

Уэстбрук: «Я что-то плохо расслышал».

Репортер: «Лучший».

Уэстбрук: «Вот так-то… Юлить тут не надо (улыбается)».

Расселл Уэтбрук занимает первое место по подборам в истории НБА среди защитников (8878), опережая Джейсона Кидда (8725), Оскара Робертсона (7804) и Кобе Брайанта (6800).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Расселла Уэстбрука
logoРасселл Уэстбрук
logoДжейсон Кидд
logoКобе Брайант
logoСакраменто
logoНБА
logoОскар Робертсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деннис Шредер забил победный трехочковый в овертайме и смерил взглядом Кевина Дюрэнта, когда тот смазал спасительный бросок
сегодня, 06:20Видео
Шэйдон Шарп воткнул сверху через Расселла Уэстбрука
вчера, 08:08Видео
Фол Расселла Уэстбрука за 1,5 секунды до конца овертайма стоил «Сакраменто» игры
19 декабря, 06:55Видео
Главные новости
Ивану Едешко вручили памятную монету в честь победы сборной СССР на Олимпиаде-1972
24 минуты назадФото
«Мельница» Стефона Касла и данк Амена Томпсона через Максима Рейно стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:16Видео
Име Удока после поражения от «Сакраменто»: «Я должен лучше мотивировать команду на матчи против более слабых соперников»
сегодня, 10:06
Кевин Дюрэнт обошел Хакима Оладжувона и стал 10-м по количеству попаданий с игры в истории НБА
сегодня, 09:33Фото
Егор Дёмин о 3 трехочковых в четвертой четверти: «Это заслуга моих товарищей по команде, они помогают мне открываться»
сегодня, 08:33
«Локомотив-Кубань» намерен запретить Кириллу Елатонцеву переход в другой клуб с помощью обращения в ФИБА
сегодня, 08:11
Уго Гонсалес о Луке Дончиче: «Для всех в академии «Реала» он – легенда и ролевая модель»
сегодня, 07:41
Амен Томпсон уронил одного защитника и забил сверху через второго
сегодня, 07:18Видео
Леброн Джеймс о рождественском матче: «Честно говоря, я бы хотел весь день провести дома на диване с семьей»
сегодня, 07:02
«Чикаго» и «Атланта» набрали 302 очка, сыграв самый результативный матч сезона
сегодня, 06:41
Ко всем новостям
Последние новости
Дэвид Адельман получил штраф от НБА на 35000 долларов за использование неприемлемых выражений в адрес судей
сегодня, 09:15
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Веной», КРКА сыграет с «Партизаном»
сегодня, 08:51
Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Брешию»
сегодня, 08:45
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» сыграет с «Бююкчекмедже»
сегодня, 08:40
Костас Слукас пропустит матч с «Жальгирисом» из‑за проблемы с коленом
вчера, 21:57
Чемпионат Италии. «Венеция» выиграла у «Наполи», «Ваноли Кремона» уступила «Дертоне» и другие результаты
вчера, 21:01
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» справилась с «Мегой», «Студентски центар» проиграл «Дубаю»
вчера, 20:59
ACB. 30 очков Майкла Форреста принесли «Мурсии» победу над «Валенсией», «Барселона» выиграла у «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:11
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» справился с «Галатасараем», «Меркезефенди» уступил «Тюрк Телекому» в овертайме и другие результаты
вчера, 20:06
Чемпионат Франции. 34 очка Майка Джеймса принесли «Монако» победу в овертайме над «Нантером», «Париж» разгромил «Шоле» и другие результаты
вчера, 19:48