Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Веной», КРКА сыграет с «Партизаном»

Сегодня в рамках Адриатической лиги пройдут три матча.

«Будучность» примет «Вену», КРКА встретится с «Партизаном».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Дубай ОАЭ – 9-0, Партизан Сербия – 7-1, Клуж Румыния – 6-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-4, ФМП Сербия – 4-6, Сплит Хорватия – 3-6, Борац Чачак Сербия – 3-6, КРКА Словения – 2-7, Студентски центар Черногория – 2-8.

Группа B

Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 9-1, Будучность Черногория – 7-2, Црвена Звезда Сербия – 6-3, Спартак Суботица Сербия – 5-5, Задар Хорватия – 4-6, Босна Роял Босния и Герцеговина – 4-6, Мега Сербия – 3-7, Илирия Словения – 3-7, Вена Австрия – 2-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
