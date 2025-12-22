Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» сыграет с «Бююкчекмедже»
22 декабря в чемпионате Турции пройдет один матч.
«Эсенлер Эрокспор» примет «Бююкчекмедже».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Бешикташ – 12-0, Фенербахче – 10-2, Бахчешехир – 10-2, Тюрк Телеком – 8-4, Галатасарай – 7-5, Трабзонспор – 7-5, Анадолу Эфес – 7-5, Тофаш – 6-6, Эсенлер Эроспор – 5-6, Бурсаспор – 5-7, Петким Спор – 5-7, Мерсин – 4-7, Меркезефенди – 4-8, Маниса – 3-9, Каршияка – 2-10, Бююкчекмедже – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
