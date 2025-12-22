Положение Кенни Эткинсона в «Кливленде» остается прочным, несмотря на недовольство владельца
Несмотря на непростой старт сезона и откровенное разочарование владельца клуба Дэна Гилберта, позиции главного тренера «Кливленда» Кенни Эткинсона остаются прочными. По информации авторитетного инсайдера Марка Стейна, угрозы его немедленному увольнению нет.
Источник, близкий к ситуации, сообщает, что сам Гилберт сыграл ключевую роль в назначении Эткинсона на пост преемника Джей Би Бикерстаффа, отдав ему предпочтение перед Джеймсом Боррего. Именно эта изначальная поддержка и доверие владельца сейчас являются главной опорой для тренера.
«Несмотря на явное огорчение Гилберта некоторыми аспектами игры «Кливленда», нет никакой непосредственной угрозы позиции Аткинсона», – подчеркнул источник.
На данный момент «Кливленд» находится на 8-м месте Восточной конференции с результатом 15-14. В последних пяти матчах команда одержала лишь одну победу.