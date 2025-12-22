Владимир Дёмин об удачной серии матчей сына: «Тренер очень четко дал понять, какую именно роль они видят у Егора, а он старается соответствовать этим требованиям»
Отец Дёмина прокомментировал хорошие выступления сына.
Владимир Дёмин, отец защитника «Бруклина» Егора Дёмина, отметил, что лучшее понимание своей роли помогает молодому баскетболисту в последних матчах.
«Егор умный парень, он тонко чувствует ситуацию вокруг себя. За счет анализа и коррекции в работе он становится лучше каждый день. Увеличивающаяся активность и результативность – это итоги работы, опыт первых игр в лиге и понимания своей роли. Тренер очень четко дал понять, какую именно роль они видят у Егора, а он старается соответствовать этим требованиям», – сказал Владимир Дёмин.
За последние 3 игры «Нетс» 19-летний защитник набирает в среднем 15,7 очка (47,2% с игры, 37,5% из-за дуги), 3,3 подбора и 2,3 передачи за 28 минут на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Чемпионат»
