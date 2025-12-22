«Монако» рискует лишиться права участвовать в плей‑офф чемпионате Франции, если не погасит задолженность перед лигой
Президент Французской баскетбольной лиги Филипп Оссер подтвердил, что лидер чемпионата «Монако» может быть исключен из плей‑офф, если не погасит задолженность перед лигой – в частности, не выплатит налог на роскошь – до конца регулярного сезона.
«Время доброй воли и терпения закончилось. «Монако» должен оперативно отреагировать, иначе – и я говорю это четко – рука лиги, и моя собственная, не дрогнет.
Учитывая, что представляет собой «Монако» в целом, силу команды и талант игроков на паркете в каждой игре, а затем взглянув на административную структуру, мы видим колоссальный разрыв.
Если бы появился хоть малейший признак изменений, это имело бы значение. Но пока их нет», – заявил Оссер в интервью изданию L’Équipe.
Напоним, «Монако» недавно отказали в регистрации экс-игрока НБА Кори Джозефа в составе для французской лиги из‑за задолженности перед лигой.