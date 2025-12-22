«Монако» рискует лишиться права участвовать в плей‑офф чемпионате Франции, если не погасит задолженность перед лигой

Президент французской лиги грозит лидеру чемпионата исключением из плей-офф.

Президент Французской баскетбольной лиги Филипп Оссер подтвердил, что лидер чемпионата «Монако» может быть исключен из плей‑офф, если не погасит задолженность перед лигой – в частности, не выплатит налог на роскошь – до конца регулярного сезона.

«Время доброй воли и терпения закончилось. «Монако» должен оперативно отреагировать, иначе – и я говорю это четко – рука лиги, и моя собственная, не дрогнет.

Учитывая, что представляет собой «Монако» в целом, силу команды и талант игроков на паркете в каждой игре, а затем взглянув на административную структуру, мы видим колоссальный разрыв.

Если бы появился хоть малейший признак изменений, это имело бы значение. Но пока их нет», – заявил Оссер в интервью изданию L’Équipe.

Напоним, «Монако» недавно отказали в регистрации экс-игрока НБА Кори Джозефа в составе для французской лиги из‑за задолженности перед лигой.