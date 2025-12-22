«Сан-Антонио» подписал Стэнли Умуде и отчислил Кайла Мангаса

Стэнли Умуде присоединится к «Сан-Антонио».

По информации инсайдера Марка Стейна, «Сан‑Антонио» отчислил защитника на двустороннем контракте Кайла Мангаса и подписали аналогичный договор со Стэнли Умуде.

26‑летний баскетболист убедительно проявил себя в фарм‑клубе «Остин Сперс» в G-лиге, набирая в среднем 18,5 очка и 5 передачи за игру при 50% реализации с игры и 41% из-за дуги.

Отчисленный Кайл Мангас, демонстрировал схожую статистику в «Остине» (18,5 очка и 5 передачи в 10 играх), но в итоге проиграл конкуренцию.