«Сан-Антонио» подписал Стэнли Умуде и отчислил Кайла Мангаса
Стэнли Умуде присоединится к «Сан-Антонио».
По информации инсайдера Марка Стейна, «Сан‑Антонио» отчислил защитника на двустороннем контракте Кайла Мангаса и подписали аналогичный договор со Стэнли Умуде.
26‑летний баскетболист убедительно проявил себя в фарм‑клубе «Остин Сперс» в G-лиге, набирая в среднем 18,5 очка и 5 передачи за игру при 50% реализации с игры и 41% из-за дуги.
Отчисленный Кайл Мангас, демонстрировал схожую статистику в «Остине» (18,5 очка и 5 передачи в 10 играх), но в итоге проиграл конкуренцию.
Опубликовал: opimakh.ilya
