0

«Сан-Антонио» подписал Стэнли Умуде и отчислил Кайла Мангаса

Стэнли Умуде присоединится к «Сан-Антонио».

По информации инсайдера Марка Стейна, «Сан‑Антонио» отчислил защитника на двустороннем контракте Кайла Мангаса и подписали аналогичный договор со Стэнли Умуде.

26‑летний баскетболист убедительно проявил себя в фарм‑клубе «Остин Сперс» в G-лиге, набирая в среднем 18,5 очка и 5 передачи за игру при 50% реализации с игры и 41% из-за дуги.

Отчисленный Кайл Мангас, демонстрировал схожую статистику в «Остине» (18,5 очка и 5 передачи в 10 играх), но в итоге проиграл конкуренцию.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
logoСан-Антонио
Стэнли Умуде
G-лига
logoНБА
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Когда Вембаньяма завалит «Оклахому» в плей-офф?
сегодня, 14:15
«Мельница» Стефона Касла и данк Амена Томпсона через Максима Рейно стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:16Видео
Харрисон Барнс: «Крис Пол – один из моих любимых одноклубников. Был очень удивлен тем, что случилось в «Клипперс»
20 декабря, 20:37
Главные новости
Положение Кенни Эткинсона в «Кливленде» остается прочным, несмотря на недовольство владельца
48 минут назад
«Нью-Йорк» готов обменять Гершона Ябуселе
сегодня, 14:17
Светислав Пешич – главный кандидат на пост главного тренера «Баварии»
сегодня, 13:43
НБА и ФИБА выходят на новый этап в создании «общеевропейской лиги»
сегодня, 13:13
Владимир Дёмин об удачной серии матчей сына: «Тренер очень четко дал понять, какую именно роль они видят у Егора, а он старается соответствовать этим требованиям»
сегодня, 12:40
Уолт Фрэйзер после «сквозняка» Бэма Адебайо: «Может, его девушка поможет ему с броском»
сегодня, 12:17
Расселл Уэстбрук поправил репортера, назвавшего его лишь одним из лучших подбирающих защитников
сегодня, 11:49
Ивану Едешко вручили памятную монету в честь победы сборной СССР на Олимпиаде-1972
сегодня, 11:26Фото
«Мельница» Стефона Касла и данк Амена Томпсона через Максима Рейно стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:16Видео
Име Удока после поражения от «Сакраменто»: «Я должен лучше мотивировать команду на матчи против более слабых соперников»
сегодня, 10:06
Ко всем новостям
Последние новости
Данки Антона Квитковских и Хэйдена Далтона – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
15 минут назадВидео
Тримбл, Ищенко, Тасич, Пьер и Адамс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
24 минуты назадФото
«Наша команда не поедет в Израиль». Матч «Хапоэль Тель-Авив» – «Анадолу Эфес» пройдет в Болгарии
сегодня, 14:30
Центровой «Атланты» Эли Ндиайе пропустит остаток сезона из‑за операции на плече
сегодня, 13:59
Тимофей Мозгов поддержал благотворительный аукцион для центра «Забота 2.0»
сегодня, 13:29
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Веной», КРКА сыграет с «Партизаном»
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Брешию»
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» сыграет с «Бююкчекмедже»
сегодня, 12:40
Дэвид Адельман получил штраф от НБА на 35000 долларов за использование неприемлемых выражений в адрес судей
сегодня, 09:15
Костас Слукас пропустит матч с «Жальгирисом» из‑за проблемы с коленом
вчера, 21:57