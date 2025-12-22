0

НБА и ФИБА выходят на новый этап в создании «общеевропейской лиги»

НБА и ФИБА переходят к практической фазе нового европейского проекта.

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Международная федерация баскетбола (ФИБА) сегодня сообщили, что в январе продолжат совместную работу над созданием новой профессиональной общеевропейской мужской баскетбольной лиги. На следующем этапе к проекту будут привлечены потенциальные клубы и группы владельцев, заинтересованные во вступлении в турнир.

Помимо постоянных мест, лига предложит каждому клубу из европейских национальных чемпионатов, аффилированных с ФИБА, возможность ежегодного отбора на основе спортивных достижений. Квалификацию можно будет пройти: через Лигу чемпионов или через квалификационный турнир по итогам сезона.

Расписание новой лиги будет синхронизировано с календарями национальных чемпионатов и сборных, что позволит игрокам выступать за клуб и национальную команду в течение всего года.

При этом НБА и ФИБА планируют выделить финансовую поддержку и ресурсы на: развитие европейских национальных лиг; академии клубных команд; существующие программы по подготовке игроков, тренеров и судей всех уровней.

«Наши переговоры с различными заинтересованными сторонами в Европе укрепили нашу уверенность в том, что создание новой лиги на континенте открывает огромные возможности. Вместе с ФИБА мы с нетерпением ждем взаимодействия с потенциальными клубами и группами владельцев, которые разделяют наше видение потенциала игры в Европе», – прокомментировал эту новость комиссионер НБА Адам Сильвер.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт ФИБА
Лига Европы под эгидой НБА
logoФИБА
logoНБА
logoАдам Сильвер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марк Тейтум о европейском проекте НБА: «Строительство новых арен входит в наши планы»
18 декабря, 14:17
Алекс Мумбру: «Если НБА придет в Европу, разрушив существующую экосистему – это ни к чему хорошему не приведет»
17 декабря, 16:03
Адам Сильвер о европейском проекте: «В январе начнем серьезные разговоры с заинтересованными лицами»
17 декабря, 04:40
Главные новости
Владимир Дёмин об удачной серии матчей сына: «Тренер очень четко дал понять, какую именно роль они видят у Егора, а он старается соответствовать этим требованиям»
36 минут назад
Уолт Фрэйзер после «сквозняка» Бэма Адебайо: «Может, его девушка поможет ему с броском»
59 минут назад
Расселл Уэстбрук поправил репортера, назвавшего его лишь одним из лучших подбирающих защитников
сегодня, 11:49
Ивану Едешко вручили памятную монету в честь победы сборной СССР на Олимпиаде-1972
сегодня, 11:26Фото
«Мельница» Стефона Касла и данк Амена Томпсона через Максима Рейно стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:16Видео
Име Удока после поражения от «Сакраменто»: «Я должен лучше мотивировать команду на матчи против более слабых соперников»
сегодня, 10:06
Кевин Дюрэнт обошел Хакима Оладжувона и стал 10-м по количеству попаданий с игры в истории НБА
сегодня, 09:33Фото
Егор Дёмин о 3 трехочковых в четвертой четверти: «Это заслуга моих товарищей по команде, они помогают мне открываться»
сегодня, 08:33
«Локомотив-Кубань» намерен запретить Кириллу Елатонцеву переход в другой клуб с помощью обращения в ФИБА
сегодня, 08:11
Уго Гонсалес о Луке Дончиче: «Для всех в академии «Реала» он – легенда и ролевая модель»
сегодня, 07:41
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Веной», КРКА сыграет с «Партизаном»
36 минут назад
Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Брешию»
36 минут назад
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» сыграет с «Бююкчекмедже»
36 минут назад
Дэвид Адельман получил штраф от НБА на 35000 долларов за использование неприемлемых выражений в адрес судей
сегодня, 09:15
Костас Слукас пропустит матч с «Жальгирисом» из‑за проблемы с коленом
вчера, 21:57
Чемпионат Италии. «Венеция» выиграла у «Наполи», «Ваноли Кремона» уступила «Дертоне» и другие результаты
вчера, 21:01
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» справилась с «Мегой», «Студентски центар» проиграл «Дубаю»
вчера, 20:59
ACB. 30 очков Майкла Форреста принесли «Мурсии» победу над «Валенсией», «Барселона» выиграла у «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:11
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» справился с «Галатасараем», «Меркезефенди» уступил «Тюрк Телекому» в овертайме и другие результаты
вчера, 20:06
Чемпионат Франции. 34 очка Майка Джеймса принесли «Монако» победу в овертайме над «Нантером», «Париж» разгромил «Шоле» и другие результаты
вчера, 19:48