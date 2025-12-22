НБА и ФИБА выходят на новый этап в создании «общеевропейской лиги»

НБА и ФИБА переходят к практической фазе нового европейского проекта.

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Международная федерация баскетбола (ФИБА) сегодня сообщили, что в январе продолжат совместную работу над созданием новой профессиональной общеевропейской мужской баскетбольной лиги. На следующем этапе к проекту будут привлечены потенциальные клубы и группы владельцев, заинтересованные во вступлении в турнир.

Помимо постоянных мест, лига предложит каждому клубу из европейских национальных чемпионатов, аффилированных с ФИБА, возможность ежегодного отбора на основе спортивных достижений. Квалификацию можно будет пройти: через Лигу чемпионов или через квалификационный турнир по итогам сезона.

Расписание новой лиги будет синхронизировано с календарями национальных чемпионатов и сборных, что позволит игрокам выступать за клуб и национальную команду в течение всего года.

При этом НБА и ФИБА планируют выделить финансовую поддержку и ресурсы на: развитие европейских национальных лиг; академии клубных команд; существующие программы по подготовке игроков, тренеров и судей всех уровней.

«Наши переговоры с различными заинтересованными сторонами в Европе укрепили нашу уверенность в том, что создание новой лиги на континенте открывает огромные возможности. Вместе с ФИБА мы с нетерпением ждем взаимодействия с потенциальными клубами и группами владельцев, которые разделяют наше видение потенциала игры в Европе», – прокомментировал эту новость комиссионер НБА Адам Сильвер.