Ивану Едешко вручили памятную монету в честь победы сборной СССР на Олимпиаде-1972

Едешко получил подарок в честь победы СССР на Олимпиаде-1972.

Заслуженный мастер спорта СССР Иван Едешко получил в подарок памятную монету, выпущенную Национальным нумизматическим реестром в честь легендарной победы сборной СССР над сборной США в финале Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.

«Мне приятно получить эту награду. Рад, что ту нашу победу помнят, – сказал Едешко после вручения. – Эта победа сборной СССР украсила баскетбол. И показала, что непобедимых нет. Для американцев наш успех был трауром, как они сами говорили. Еще важный момент, что у нас была команда. Составленная из игроков шести республик. И каждый у себя был лучшим, королем. И искусство тренера заключается в том, чтобы составить из таких игроков настоящую команду с большой буквы.

Для меня тот матч – напоминание о том, что никогда не надо сдаваться. Всегда все можно повернуть так, как ты хочешь. Ровно так и получилось в том матче».

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин, президент ЦСКА Андрей Ватутин, президент Федерации баскетбола Москвы Александр Новожилов и учредитель компании «Национальный нумизматический реестр» Владимир Черский вручили монету прославленному баскетболисту перед матчем ЦСКА – МБА-МАИ.