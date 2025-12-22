«Наша команда не поедет в Израиль». Матч «Хапоэль Тель-Авив» – «Анадолу Эфес» пройдет в Болгарии

«Анадолу Эфес» не поедет в Израиль, матч Евролиги с «Хапоэлем» пройдет в Софии.

Турецкий «Анадолу Эфес» официально сообщил, что матч 23‑го тура Евролиги против «Хапоэля Тель‑Авив » пройдет на нейтральной площадке в Софии – без зрителей.

«Матч 23‑го тура Евролиги против «Хапоэля Тель-Авив», запланированный на вторник, 20 января 2026 года, пройдет в Софии – столице Болгарии – на нейтральной площадке. Наша команда не поедет в Израиль. С уважением, «Анадолу Эфес », – сказано в заявлении клуба.