«Наша команда не поедет в Израиль». Матч «Хапоэль Тель-Авив» – «Анадолу Эфес» пройдет в Болгарии
«Анадолу Эфес» не поедет в Израиль, матч Евролиги с «Хапоэлем» пройдет в Софии.
Турецкий «Анадолу Эфес» официально сообщил, что матч 23‑го тура Евролиги против «Хапоэля Тель‑Авив» пройдет на нейтральной площадке в Софии – без зрителей.
«Матч 23‑го тура Евролиги против «Хапоэля Тель-Авив», запланированный на вторник, 20 января 2026 года, пройдет в Софии – столице Болгарии – на нейтральной площадке. Наша команда не поедет в Израиль. С уважением, «Анадолу Эфес», – сказано в заявлении клуба.
Источник: соцсети «Анадолу Эфеса»
