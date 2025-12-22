«Реал», «Барселона», «Фенербахче» и «Виллербан» должны принять решение о своем будущем в Евролиге до 15 января

«Реал», «Барселона», «Фенербахче» и «Виллербан» на пороге судьбоносного решения.

Четырем клубам Евролиги необходимо определиться, будут ли они продолжать выступать в Евролиге в течение следующего десятилетия. По информации Eurohoops, мадридский «Реал», «Барселона», «Фенербахче » и «Виллербан » должны подписать новые десятилетние лицензии до 15 января. В противном случае их дальнейшее участие в турнире окажется под вопросом.

Как ожидается, «Виллербан» не подпишет соглашение. Скорее всего, французская команда с сезона-2026/27 будет выступать в Лиге чемпионов ФИБА, ожидая возможности присоединиться к потенциальному проекту Лиги Европы под эгидой НБА.

«Реал » и «Барселона », будучи клубами-основателями Евролиги, рассматривают переход в проект под эгидой НБА, но, по данным источников, никаких конкретных решений пока не принято, поскольку сама Ассоциация еще не представила четкого плана. «Барселона» запросила включение в лицензию пункта о возможности выхода из соглашения, но Евролига настаивает на твердых обязательствах.

«Фенербахче» публично заявил о поддержке Евролиги и ведет продвинутые переговоры о продлении участия.

Хотя сложно представить, что какой‑либо из этих клубов (кроме «Виллербана ») перейдет в Лигу чемпионов на неопределенный срок до старта европейского проекта НБА, на последнем заседании правления Евролиги некоторые акционеры настаивали на таком варианте, если команды не подтвердят свои обязательства до 15 января.