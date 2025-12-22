  • Спортс
0

«Реал», «Барселона», «Фенербахче» и «Виллербан» должны принять решение о своем будущем в Евролиге до 15 января

«Реал», «Барселона», «Фенербахче» и «Виллербан» на пороге судьбоносного решения.

Четырем клубам Евролиги необходимо определиться, будут ли они продолжать выступать в Евролиге в течение следующего десятилетия. По информации Eurohoops, мадридский «Реал», «Барселона», «Фенербахче» и «Виллербан» должны подписать новые десятилетние лицензии до 15 января. В противном случае их дальнейшее участие в турнире окажется под вопросом.

Как ожидается, «Виллербан» не подпишет соглашение. Скорее всего, французская команда с сезона-2026/27 будет выступать в Лиге чемпионов ФИБА, ожидая возможности присоединиться к потенциальному проекту Лиги Европы под эгидой НБА.

«Реал» и «Барселона», будучи клубами-основателями Евролиги, рассматривают переход в проект под эгидой НБА, но, по данным источников, никаких конкретных решений пока не принято, поскольку сама Ассоциация еще не представила четкого плана. «Барселона» запросила включение в лицензию пункта о возможности выхода из соглашения, но Евролига настаивает на твердых обязательствах.

«Фенербахче» публично заявил о поддержке Евролиги и ведет продвинутые переговоры о продлении участия.

Хотя сложно представить, что какой‑либо из этих клубов (кроме «Виллербана») перейдет в Лигу чемпионов на неопределенный срок до старта европейского проекта НБА, на последнем заседании правления Евролиги некоторые акционеры настаивали на таком варианте, если команды не подтвердят свои обязательства до 15 января.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
Евролига
Фенербахче
АСВЕЛ Виллербан
Реал
Барселона
Лига Европы под эгидой НБА
Лига чемпионов
