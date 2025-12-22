5

«Нью-Йорк» готов обменять Гершона Ябуселе

«Никс» готовы расстаться с Гершоном Ябуселе до дедлайна 5 февраля.

По информации The Athletic, «Нью‑Йорк» рассматривают возможность обмена форварда Гершона Ябуселе.

30-летний француз подписал с «Никс» двухлетний контракт в прошедшее межсезонье, но так и не смог закрепиться в составе. В текущем сезоне Ябуселе сыграл 26 матчей, и в среднем набирает 3 очка и 2,2 подбора за 10 минут на площадке.

Его контракт рассчитан на два года и 11,3 млн долларов с опцией игрока на второй сезон, что делает сделку потенциально интересной для команд, ищущих финансовой гибкости.

Ряд руководителей клубов считают, что «Никс» придется добавить что‑то к Ябуселе, чтобы осуществить обмен. Финансовое положение команды не позволяет ей просто освободить место в платежной ведомости без какой‑либо компенсации.

Гершон Ябуселе об ограниченной роли в «Никс»: «Не хочу вас обманывать – это очень тяжело»

