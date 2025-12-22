0

Уолт Фрэйзер после «сквозняка» Бэма Адебайо: «Может, его девушка поможет ему с броском»

Фрэйзер после «сквозняка» Адебайо: Может, его девушка поможет ему с броском.

 В начале первой четверти матча против «Нью-Йорка» центровой «Майами» Бэм Адебайо запустил «сквозняк» из-за дуги, что побудило комментатора Уолта Фрэйзера (легенда «Никс» и двукратный чемпион НБА) отпустить язвительную шутку.

«Может, его девушка поможет ему с броском», – сказал Фрэйзер, имея ввиду четырехкратную MVP женской НБА Эйжу Уилсон.

Центровая «Лас-Вегаса» по карьере реализует 36,5% трехочковых, а в прошлом сезоне и вовсе показывала впечатляющие 42,4%.

Адебайо, для сравнения, не столь эффективен: за карьеру он попадает 31% трехочковых, а в текущем сезоне – 33%. 28-летний игрок не реализовал ни одного из своих трехочковых бросков (0/3) в матче против «Никс», закончившемся поражением «Хит» – 125:132.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
