Светислав Пешич официально стал главным тренером «Баварии»

Легендарный сербский тренер вернулся в «Баварию».

Самый титулованный тренер в истории немецкого баскетбола (пять национальных чемпионств) возвращается в Мюнхен. Сербский специалист Светислав Пешич , которому в этом году исполнилось 76 лет, возглавил «Баварию» до конца сезона, сменив на посту уволенного в субботу Горди Херберта.

Пешич уже работал с клубом с 2012 по 2016 год, приведя его к первому чемпионскому титулу в Бундеслиге в 2014 году.

Спортивный директор «Баварии» Драган Тарлач, ранее сотрудничавший с Пешичем в сборной Сербии, объяснил выбор именно этой кандидатуры.

«Светислав знает Мюнхен, знает «Баварию» и обе лиги; некоторые из нас также хорошо его знают – поэтому период его адаптации должен быть коротким. Это, наряду с его огромным опытом, внушает нам уверенность в правильности этого решения», – отметил Тарлач.