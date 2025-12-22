Тримбл, Ищенко, Тасич, Пьер и Адамс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ определила лучших игроков по итогам прошедшей игровой недели. По итогам матчей 15 – 21 декабря в символическую пятерку вошли разыгрывающие Мело Тримбл (ЦСКА ) и Джейлен Адамс («Бетсити Парма »), атакующий защитник Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань »), форварды Данило Тасич («Енисей») и Дайшон Пьер (УНИКС).