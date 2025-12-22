Тримбл, Ищенко, Тасич, Пьер и Адамс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ определила лучших игроков по итогам прошедшей игровой недели. По итогам матчей 15 – 21 декабря в символическую пятерку вошли разыгрывающие Мело Тримбл (ЦСКА) и Джейлен Адамс («Бетсити Парма»), атакующий защитник Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»), форварды Данило Тасич («Енисей») и Дайшон Пьер (УНИКС).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости